https://ria.ru/20220322/rossiya-1779532856.html

Песков: Россия может использовать ядерное оружие при реальной угрозе стране

Песков: Россия может использовать ядерное оружие при реальной угрозе стране - РИА Новости, 23.03.2022

Песков: Россия может использовать ядерное оружие при реальной угрозе стране

Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-22T21:42

2022-03-22T21:42

2022-03-23T01:22

россия

в мире

дмитрий песков

ядерное оружие

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией", — заявил он в эфире телеканала CNN.Как указал представитель Кремля, других причин в тексте не значится.Ранее замглавы МИД Сергей Рябков подчеркивал, что Москва предельно ответственно относится к вопросу ядерного оружия — в соответствии с положениями военной доктрины. Как напомнил дипломат, Россия совместно с другими ядерными державами некоторое время назад переподтвердила базовый принцип о том, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".В начале января Россия, США, Китай, Великобритания и Франция выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, документ был подготовлен по российской инициативе.Песков ранее говорил, что Владимир Путин, в том числе как главнокомандующий, принимает меры по обеспечению безопасности граждан страны на должном уровне. По словам представителя Кремля, Россия живет "в агрессивном окружении", слыша в свой адрес "абсолютно недружелюбные" высказывания стран НАТО.

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779535573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, в мире, дмитрий песков, ядерное оружие