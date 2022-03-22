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Песков: Россия может использовать ядерное оружие при реальной угрозе стране - РИА Новости, 23.03.2022
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Песков: Россия может использовать ядерное оружие при реальной угрозе стране
Песков: Россия может использовать ядерное оружие при реальной угрозе стране - РИА Новости, 23.03.2022
Песков: Россия может использовать ядерное оружие при реальной угрозе стране
Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T21:42
2022-03-23T01:22
россия
в мире
дмитрий песков
ядерное оружие
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией", — заявил он в эфире телеканала CNN.Как указал представитель Кремля, других причин в тексте не значится.Ранее замглавы МИД Сергей Рябков подчеркивал, что Москва предельно ответственно относится к вопросу ядерного оружия — в соответствии с положениями военной доктрины. Как напомнил дипломат, Россия совместно с другими ядерными державами некоторое время назад переподтвердила базовый принцип о том, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".В начале января Россия, США, Китай, Великобритания и Франция выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, документ был подготовлен по российской инициативе.Песков ранее говорил, что Владимир Путин, в том числе как главнокомандующий, принимает меры по обеспечению безопасности граждан страны на должном уровне. По словам представителя Кремля, Россия живет "в агрессивном окружении", слыша в свой адрес "абсолютно недружелюбные" высказывания стран НАТО.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779535573.html
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россия, в мире, дмитрий песков, ядерное оружие
21:42 22.03.2022 (обновлено: 01:22 23.03.2022)
 
Песков: Россия может использовать ядерное оружие при реальной угрозе стране

Пресс-секретарь президента Песков: Россия применит ядерное оружие лишь при реальной угрозе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией", — заявил он в эфире телеканала CNN.
Как указал представитель Кремля, других причин в тексте не значится.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков подчеркивал, что Москва предельно ответственно относится к вопросу ядерного оружия — в соответствии с положениями военной доктрины. Как напомнил дипломат, Россия совместно с другими ядерными державами некоторое время назад переподтвердила базовый принцип о том, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".
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Песков ранее говорил, что Владимир Путин, в том числе как главнокомандующий, принимает меры по обеспечению безопасности граждан страны на должном уровне. По словам представителя Кремля, Россия живет "в агрессивном окружении", слыша в свой адрес "абсолютно недружелюбные" высказывания стран НАТО.
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