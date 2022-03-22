https://ria.ru/20220322/reysy-1779392902.html

"Уральские авиалинии" начали организовывать вывозные рейсы из Египта и ОАЭ

"Уральские авиалинии" начали организовывать вывозные рейсы из Египта и ОАЭ - РИА Новости, 22.03.2022

"Уральские авиалинии" начали организовывать вывозные рейсы из Египта и ОАЭ

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приступила к организации вывозных рейсов из Египта и ОАЭ для своих пассажиров, застрявших в этих странах, сообщает во вторник РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:51

2022-03-22T11:51

2022-03-22T11:53

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приступила к организации вывозных рейсов из Египта и ОАЭ для своих пассажиров, застрявших в этих странах, сообщает во вторник перевозчик."Заявки на вылеты из Египта принимаются до 22 марта 2022 года, из ОАЭ — до 24 марта", — говорится в сообщении.Уточняется, что находящимся в этих странах россиянам необходимо направить на почту dom@u6.ru свои данные: ФИО, номер билета и отмененного рейса "Уральских авиалиний", дату вылета и контактный телефон. В письме также нужно указать, откуда забирать пассажиров — из Египта или ОАЭ.Перевозчик подчеркивает, что после этих дат заявки не принимаются, возможен только возврат денежных средств за отмененный рейс.

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Ольга Кабанова

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