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"Уральские авиалинии" начали организовывать вывозные рейсы из Египта и ОАЭ - РИА Новости, 22.03.2022
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Туризм
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"Уральские авиалинии" начали организовывать вывозные рейсы из Египта и ОАЭ
"Уральские авиалинии" начали организовывать вывозные рейсы из Египта и ОАЭ - РИА Новости, 22.03.2022
"Уральские авиалинии" начали организовывать вывозные рейсы из Египта и ОАЭ
Авиакомпания "Уральские авиалинии" приступила к организации вывозных рейсов из Египта и ОАЭ для своих пассажиров, застрявших в этих странах, сообщает во вторник РИА Новости, 22.03.2022
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туризм
оаэ
уральские авиалинии
новости - туризм
туризм
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египет
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приступила к организации вывозных рейсов из Египта и ОАЭ для своих пассажиров, застрявших в этих странах, сообщает во вторник перевозчик."Заявки на вылеты из Египта принимаются до 22 марта 2022 года, из ОАЭ — до 24 марта", — говорится в сообщении.Уточняется, что находящимся в этих странах россиянам необходимо направить на почту dom@u6.ru свои данные: ФИО, номер билета и отмененного рейса "Уральских авиалиний", дату вылета и контактный телефон. В письме также нужно указать, откуда забирать пассажиров — из Египта или ОАЭ.Перевозчик подчеркивает, что после этих дат заявки не принимаются, возможен только возврат денежных средств за отмененный рейс.
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оаэ, уральские авиалинии, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, египет
11:51 22.03.2022 (обновлено: 11:53 22.03.2022)
 
"Уральские авиалинии" начали организовывать вывозные рейсы из Египта и ОАЭ

Заявки на вылеты из Египта "Уральские авиалинии" принимают до 22 марта, из ОАЭ до 24 марта

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" в международном аэропорту Сочи
Самолет Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии в международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приступила к организации вывозных рейсов из Египта и ОАЭ для своих пассажиров, застрявших в этих странах, сообщает во вторник перевозчик.
"Заявки на вылеты из Египта принимаются до 22 марта 2022 года, из ОАЭ — до 24 марта", — говорится в сообщении.
Уточняется, что находящимся в этих странах россиянам необходимо направить на почту dom@u6.ru свои данные: ФИО, номер билета и отмененного рейса "Уральских авиалиний", дату вылета и контактный телефон. В письме также нужно указать, откуда забирать пассажиров — из Египта или ОАЭ.
Перевозчик подчеркивает, что после этих дат заявки не принимаются, возможен только возврат денежных средств за отмененный рейс.
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