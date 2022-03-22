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"Уральские авиалинии" начали организовывать вывозные рейсы из Египта и ОАЭ
"Уральские авиалинии" начали организовывать вывозные рейсы из Египта и ОАЭ - РИА Новости, 22.03.2022
"Уральские авиалинии" начали организовывать вывозные рейсы из Египта и ОАЭ
Авиакомпания "Уральские авиалинии" приступила к организации вывозных рейсов из Египта и ОАЭ для своих пассажиров, застрявших в этих странах, сообщает во вторник РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:51
2022-03-22T11:51
2022-03-22T11:53
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приступила к организации вывозных рейсов из Египта и ОАЭ для своих пассажиров, застрявших в этих странах, сообщает во вторник перевозчик."Заявки на вылеты из Египта принимаются до 22 марта 2022 года, из ОАЭ — до 24 марта", — говорится в сообщении.Уточняется, что находящимся в этих странах россиянам необходимо направить на почту dom@u6.ru свои данные: ФИО, номер билета и отмененного рейса "Уральских авиалиний", дату вылета и контактный телефон. В письме также нужно указать, откуда забирать пассажиров — из Египта или ОАЭ.Перевозчик подчеркивает, что после этих дат заявки не принимаются, возможен только возврат денежных средств за отмененный рейс.
https://ria.ru/20220321/kazakhstan-1779306939.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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оаэ, уральские авиалинии, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, египет
11:51 22.03.2022 (обновлено: 11:53 22.03.2022)
"Уральские авиалинии" начали организовывать вывозные рейсы из Египта и ОАЭ
Заявки на вылеты из Египта "Уральские авиалинии" принимают до 22 марта, из ОАЭ до 24 марта