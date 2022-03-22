https://ria.ru/20220322/restrukturizatsiya-1779367473.html

Эксперт рассказала, чем может обернуться реструктуризация кредита

Эксперт рассказала, чем может обернуться реструктуризация кредита - РИА Новости, 22.03.2022

Эксперт рассказала, чем может обернуться реструктуризация кредита

Заемщикам, которые столкнулись с финансовыми трудностями, но при этом не вписываются в критерии предоставления кредитных каникул, доступна реструктуризация... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T02:32

2022-03-22T02:32

2022-03-22T02:33

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заемщикам, которые столкнулись с финансовыми трудностями, но при этом не вписываются в критерии предоставления кредитных каникул, доступна реструктуризация долга, однако к ней стоит прибегать только в крайнем случае: в конечном счете она может привести к увеличению нагрузки на должника, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.Сейчас отсрочку можно получить по оформленным по 1 марта кредитам, если доход заемщика снизился на 30% и более, на момент подачи заявления в банк не оформлены другие кредитные каникулы, и размер займа не превышает установленного лимита. Он составляет 300 тысяч рублей по потребкредитам для граждан и 350 тысяч рублей - для ИП, 100 тысяч рублей – по кредитным картам, 700 тысяч – по автокредитам. Лимит по ипотеке составляет 6 миллионов рублей в Москве, 4 миллиона – в Подмосковье, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке, 3 миллиона рублей – в остальных регионах.Если сумма кредита выше, снизился только "серый" доход заемщика, а фактический остался прежним, упали доходы не его самого, а супруга, или в семье появились неотложные расходы – кредитные каникулы оформить не получится. "Но данные обстоятельства могут быть основанием для оформления реструктуризации и отсрочки на условиях, предложенных банком", - рассказала Дайнеко. По ее словам, как правило, банк в таких ситуациях соглашается пойти навстречу клиенту и дает послабления по выплате кредита."Если финансовое положение чрезвычайное и необходимо предотвратить последствия возможных неплатежей, и есть перспективы улучшить свое материальное положение – вариант реструктуризации может помочь справиться с ситуацией", - полагает эксперт. Важно внимательно читать условия соглашения и заранее договориться с банком о возможности досрочного прекращения льготного периода по инициативе заемщика.Для получения послаблений заемщику надо обратиться в банк с заявлением, изложив там свою просьбу в свободной форме с описанием всех обстоятельств, указать желаемый срок льготного периода и возможности улучшения финансового состояния через определенное время. К заявлению необходимо приложить все возможные документальные подтверждения негативных обстоятельств: справки о болезни, смерти, инвалидности близкого родственника, сведения о снижении или потере дохода одного из супругов. В течение 10 дней банк предложит клиенту несколько вариантов реструктуризации на выбор.

https://ria.ru/20220320/kredit-1779089753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, москва, россия