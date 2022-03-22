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В Кремле оценили заявление Зеленского о референдуме на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/referendum-1779431290.html
В Кремле оценили заявление Зеленского о референдуме на Украине
В Кремле оценили заявление Зеленского о референдуме на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
В Кремле оценили заявление Зеленского о референдуме на Украине
Украина как суверенное государство может иметь свои процедуры, но затягивать переговоры нежелательно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:20
2022-03-22T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
политика
дмитрий песков
украина
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украина как суверенное государство может иметь свои процедуры, но затягивать переговоры нежелательно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что обсуждаемые с Россией вопросы по гарантиям безопасности, по ДНР, ЛНР и Крыму окончательно должен решить украинский народ на референдуме."Украина — это суверенное государство, и какие-то внутригосударственные процедуры там должны быть. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к такой перспективе.На уточняющий вопрос о возможности проведения референдума уже после того, как стороны сформируют пакет предложений, который будут готовы представить публике, пресс-секретарь президента отметил, что "это связано с целым набором параметров", которые должны обсуждать переговорщики."Наша переговорная команда имеет полные полномочия, имеет необходимую экспертизу, имеет необходимую политическую волю главы государства. Далее очередь за нашими украинскими визави", — добавил представитель Кремля.Он подчеркнул, что российская сторона уже давно передала украинской проекты документов, на некоторые из них Киев ответил, на что-то — нет. Он также отрицательно ответил на вопрос о возможном опубликовании этих проектов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После начала операции стороны провели три раунда переговоров в Белоруссии, сейчас контакты идут практически в ежедневном режиме по видеосвязи.Как заявлял глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО и находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации страны. Комментируя тему денацификации, Мединский указывал, что представители Киева настаивают на отсутствии нацистских образований. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.По словам руководителя делегации, говорить о возможной встрече Путина с Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами.
https://ria.ru/20220322/referendum-1779397016.html
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владимир зеленский, политика, дмитрий песков, украина, россия
13:20 22.03.2022 (обновлено: 14:29 22.03.2022)
 
В Кремле оценили заявление Зеленского о референдуме на Украине

Песков призвал не забывать о переговорах с Россией после слов Зеленского о референдуме

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украина как суверенное государство может иметь свои процедуры, но затягивать переговоры нежелательно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что обсуждаемые с Россией вопросы по гарантиям безопасности, по ДНР, ЛНР и Крыму окончательно должен решить украинский народ на референдуме.
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"Украина — это суверенное государство, и какие-то внутригосударственные процедуры там должны быть. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к такой перспективе.
На уточняющий вопрос о возможности проведения референдума уже после того, как стороны сформируют пакет предложений, который будут готовы представить публике, пресс-секретарь президента отметил, что "это связано с целым набором параметров", которые должны обсуждать переговорщики.
"Наша переговорная команда имеет полные полномочия, имеет необходимую экспертизу, имеет необходимую политическую волю главы государства. Далее очередь за нашими украинскими визави", — добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что российская сторона уже давно передала украинской проекты документов, на некоторые из них Киев ответил, на что-то — нет. Он также отрицательно ответил на вопрос о возможном опубликовании этих проектов.
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После начала операции стороны провели три раунда переговоров в Белоруссии, сейчас контакты идут практически в ежедневном режиме по видеосвязи.
Как заявлял глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО и находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации страны. Комментируя тему денацификации, Мединский указывал, что представители Киева настаивают на отсутствии нацистских образований. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.
По словам руководителя делегации, говорить о возможной встрече Путина с Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами.
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