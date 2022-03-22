https://ria.ru/20220322/reestr-1779362429.html

Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей

Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей - РИА Новости, 22.03.2022

Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей

Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра социальных сетей, а компанию Meta** - из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T00:20

2022-03-22T00:20

2022-03-22T00:22

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра социальных сетей, а компанию Meta** - из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ, сообщили в пресс-службе ведомства."Роскомнадзор исключит организацию из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, а Instagram* и Facebook* из реестра социальных сетей", - говорится в сообщении.Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp.* Соцсеть, признанная в России экстремистской** Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20220321/smi-1779361306.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)