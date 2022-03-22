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Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей - РИА Новости, 22.03.2022
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Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей
Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей - РИА Новости, 22.03.2022
Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей
Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра социальных сетей, а компанию Meta** - из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T00:20
2022-03-22T00:22
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра социальных сетей, а компанию Meta** - из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ, сообщили в пресс-службе ведомства."Роскомнадзор исключит организацию из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, а Instagram* и Facebook* из реестра социальных сетей", - говорится в сообщении.Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp.* Соцсеть, признанная в России экстремистской** Запрещенная в России организация
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
00:20 22.03.2022 (обновлено: 00:22 22.03.2022)
 
Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей

Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра социальных сетей

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Depositphotos / pressmaster
Клавиатура ноутбука
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра социальных сетей, а компанию Meta** - из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор исключит организацию из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, а Instagram* и Facebook* из реестра социальных сетей", - говорится в сообщении.
Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской
** Запрещенная в России организация
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 23:57
РКН обязал СМИ маркировать Meta* как запрещенную организацию
 
ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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