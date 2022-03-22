https://ria.ru/20220322/reestr-1779362429.html
Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей
Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей - РИА Новости, 22.03.2022
Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей
Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра социальных сетей, а компанию Meta** - из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T00:20
2022-03-22T00:20
2022-03-22T00:22
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра социальных сетей, а компанию Meta** - из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ, сообщили в пресс-службе ведомства."Роскомнадзор исключит организацию из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, а Instagram* и Facebook* из реестра социальных сетей", - говорится в сообщении.Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp.* Соцсеть, признанная в России экстремистской** Запрещенная в России организация
https://ria.ru/20220321/smi-1779361306.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
00:20 22.03.2022 (обновлено: 00:22 22.03.2022)
Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей
Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра социальных сетей