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Порядка 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса - РИА Новости, 22.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220322/reabilitatsiya-1779486076.html
Порядка 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса
Порядка 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса - РИА Новости, 22.03.2022
Порядка 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса
В Московской области около 700 детей прошли реабилитацию после коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:55
2022-03-22T16:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
дети
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Московской области около 700 детей прошли реабилитацию после коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального минздрава."Около 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса. Программа доступна для детей возрастом от 3 до 14 лет, переболевших COVID-19. Специалисты Научно–исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области используют 14 видов терапии, включая дыхательную гимнастику, различные массажи, водолечение, гальванизацию, спелеотерапию и другое", - сказано в сообщении.Как отметили в пресс-службе, программа реабилитации проводится бесплатно по полису ОМС и по направлению лечащего врача.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, дети, коронавирус covid-19
16:55 22.03.2022
 

Порядка 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса

© Fotolia / nenetusГрязелечение
Грязелечение - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Fotolia / nenetus
Грязелечение
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Московской области около 700 детей прошли реабилитацию после коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"Около 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса. Программа доступна для детей возрастом от 3 до 14 лет, переболевших COVID-19. Специалисты Научно–исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области используют 14 видов терапии, включая дыхательную гимнастику, различные массажи, водолечение, гальванизацию, спелеотерапию и другое", - сказано в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, программа реабилитации проводится бесплатно по полису ОМС и по направлению лечащего врача.
Кресло-коляска - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября 2021, 17:00Новости Подмосковья
Средства реабилитации можно арендовать онлайн в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоДетиКоронавирус COVID-19
 
 
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