https://ria.ru/20220322/reabilitatsiya-1779486076.html
Порядка 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса
Порядка 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса - РИА Новости, 22.03.2022
Порядка 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса
В Московской области около 700 детей прошли реабилитацию после коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:55
2022-03-22T16:55
2022-03-22T16:55
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Московской области около 700 детей прошли реабилитацию после коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального минздрава."Около 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса. Программа доступна для детей возрастом от 3 до 14 лет, переболевших COVID-19. Специалисты Научно–исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области используют 14 видов терапии, включая дыхательную гимнастику, различные массажи, водолечение, гальванизацию, спелеотерапию и другое", - сказано в сообщении.Как отметили в пресс-службе, программа реабилитации проводится бесплатно по полису ОМС и по направлению лечащего врача.
https://ria.ru/20211013/reabilitatsiya-1754418197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье - общество, дети, коронавирус covid-19