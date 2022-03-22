https://ria.ru/20220322/reabilitatsiya-1779486076.html

Порядка 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса

Порядка 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса - РИА Новости, 22.03.2022

Порядка 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса

В Московской области около 700 детей прошли реабилитацию после коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:55

2022-03-22T16:55

2022-03-22T16:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

дети

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Московской области около 700 детей прошли реабилитацию после коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального минздрава."Около 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после коронавируса. Программа доступна для детей возрастом от 3 до 14 лет, переболевших COVID-19. Специалисты Научно–исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области используют 14 видов терапии, включая дыхательную гимнастику, различные массажи, водолечение, гальванизацию, спелеотерапию и другое", - сказано в сообщении.Как отметили в пресс-службе, программа реабилитации проводится бесплатно по полису ОМС и по направлению лечащего врача.

https://ria.ru/20211013/reabilitatsiya-1754418197.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), здоровье - общество, дети, коронавирус covid-19