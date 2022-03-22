https://ria.ru/20220322/razryv-1779383654.html

Отношения России и США стоят на грани разрыва, заявил Рябков

Отношения России и США стоят на грани разрыва, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022

Отношения России и США стоят на грани разрыва, заявил Рябков

Отношения РФ и США стоят на грани разрыва по вине Вашингтона, вопрос в том, какую линию в дальнейшем выберут Соединённые Штаты, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:22

2022-03-22T09:22

2022-03-22T09:39

в мире

россия

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Отношения РФ и США стоят на грани разрыва по вине Вашингтона, вопрос в том, какую линию в дальнейшем выберут Соединённые Штаты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения на грань разрыва. Здесь нет ничего сверх того, что там было сказано. Я ещё раз подчёркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20220322/ssha-1779363234.html

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сша

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)