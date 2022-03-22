https://ria.ru/20220322/razryv-1779383654.html
Отношения России и США стоят на грани разрыва, заявил Рябков
Отношения России и США стоят на грани разрыва, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
Отношения России и США стоят на грани разрыва, заявил Рябков
Отношения РФ и США стоят на грани разрыва по вине Вашингтона, вопрос в том, какую линию в дальнейшем выберут Соединённые Штаты, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:22
2022-03-22T09:22
2022-03-22T09:39
в мире
россия
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Отношения РФ и США стоят на грани разрыва по вине Вашингтона, вопрос в том, какую линию в дальнейшем выберут Соединённые Штаты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения на грань разрыва. Здесь нет ничего сверх того, что там было сказано. Я ещё раз подчёркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20220322/ssha-1779363234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:22 22.03.2022 (обновлено: 09:39 22.03.2022)
Отношения России и США стоят на грани разрыва, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что отношения России и США стоят на грани разрыва