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Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 23.03.2022
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Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины
Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 23.03.2022
Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины
Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на Украине и российскую спецоперацию... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T21:44
2022-03-23T00:56
россия
украина
владимир путин
эммануэль макрон
франция
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на Украине и российскую спецоперацию по денацификации страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Беседа состоялась по инициативе французской стороны."Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями", — говорится в сообщении.После начала операции стороны провели три раунда переговоров в Белоруссии, сейчас контакты идут практически в ежедневном режиме по видеосвязи.Как заявлял глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО и находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации страны. Комментируя тему денацификации, Мединский указывал, что представители Киева настаивают на отсутствии нацистских образований. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220318/prestupleniya-1778937666.html
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россия, украина, владимир путин, эммануэль макрон, франция, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
21:44 22.03.2022 (обновлено: 00:56 23.03.2022)
 
Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

Президенты России и Франции Путин и Макрон обсудили переговоры между Москвой и Киевом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на Украине и российскую спецоперацию по денацификации страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Беседа состоялась по инициативе французской стороны.
"Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями", — говорится в сообщении.
После начала операции стороны провели три раунда переговоров в Белоруссии, сейчас контакты идут практически в ежедневном режиме по видеосвязи.
Как заявлял глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО и находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации страны. Комментируя тему денацификации, Мединский указывал, что представители Киева настаивают на отсутствии нацистских образований. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 20:14
Путин рассказал Макрону о военных преступлениях националистов и силовиков
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинЭммануэль МакронФранцияВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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