18:36 22.03.2022 (обновлено: 19:03 22.03.2022)
В Мариуполе из-за обстрела со стороны ВСУ ранены двое мирных жителей
Представительство ДНР в СЦКК: в Мариуполе из-за обстрела ВСУ ранены двое мирных жителей
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Два мирных жителя в части Мариуполя, освобожденной Народной милицией Донецкой народной республики, получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двоих мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) освобожденной ранее НМ ДНР (Народной милицией ДНР) части населенного пункта Мариуполь", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что пострадали мужчина 1969 года рождения и женщина 1953 года рождения. Раненые были доставлены в медицинские учреждения ДНР.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.