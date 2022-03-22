https://ria.ru/20220322/raketa-1779472562.html

Разгонный блок со спутником связи "Меридиан-М" отделился от ракеты "Союз"

Разгонный блок со спутником связи "Меридиан-М" отделился от ракеты "Союз" - РИА Новости, 22.03.2022

Разгонный блок со спутником связи "Меридиан-М" отделился от ракеты "Союз"

Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Меридиан-М" отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1а", стартовавшей во вторник с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:11

2022-03-22T16:11

2022-03-22T16:11

наука

космос - риа наука

дальний восток

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Меридиан-М" отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1а", стартовавшей во вторник с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Меридиан-М" в расчетное время, 15.57 мск, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1А", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1а" был выполнен с северного космодрома в 15:48 мск боевым расчетом Космических войск ВКС.Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

https://ria.ru/20220322/raketa-1779469086.html

https://ria.ru/20220322/sputniki-1779368654.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, дальний восток, воздушно-космические силы россии