https://ria.ru/20220322/raketa-1779472562.html
Разгонный блок со спутником связи "Меридиан-М" отделился от ракеты "Союз"
Разгонный блок со спутником связи "Меридиан-М" отделился от ракеты "Союз" - РИА Новости, 22.03.2022
Разгонный блок со спутником связи "Меридиан-М" отделился от ракеты "Союз"
Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Меридиан-М" отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1а", стартовавшей во вторник с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:11
2022-03-22T16:11
2022-03-22T16:11
наука
космос - риа наука
дальний восток
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Меридиан-М" отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1а", стартовавшей во вторник с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Меридиан-М" в расчетное время, 15.57 мск, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1А", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1а" был выполнен с северного космодрома в 15:48 мск боевым расчетом Космических войск ВКС.Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.
https://ria.ru/20220322/raketa-1779469086.html
https://ria.ru/20220322/sputniki-1779368654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, дальний восток, воздушно-космические силы россии
Разгонный блок со спутником связи "Меридиан-М" отделился от ракеты "Союз"
Разгонный блок со спутником связи "Меридиан-М" отделился от ракеты "Союз-2.1а"
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Меридиан-М" отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1а", стартовавшей во вторник с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Меридиан-М" в расчетное время, 15.57 мск, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1А", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.
Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1а" был выполнен с северного космодрома в 15:48 мск боевым расчетом Космических войск ВКС
.
Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока
.