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С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником "Меридиан" - РИА Новости, 22.03.2022
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Наука
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С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником "Меридиан"
С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником "Меридиан" - РИА Новости, 22.03.2022
С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником "Меридиан"
Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:59
2022-03-22T16:43
наука
космос - риа наука
россия
дальний восток
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны.Спустя три минуты после старта Космические войска приняли ракету на сопровождение. В 15:57 мск разгонный блок "Фрегат" со спутником отделился от ракеты-носителя. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.В Минобороны отметили, что все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Пуск контролировался наземным автоматизированным комплексом управления.Спутники серии "Меридиан" обеспечивают связь морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты расширяют возможности станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.
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космос - риа наука, россия, дальний восток, плесецк (космодром)
15:59 22.03.2022 (обновлено: 16:43 22.03.2022)
 
С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником "Меридиан"

С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз" со спутником "Меридиан-М"

© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя "Союз-2" с аппаратом "Меридиан-М" на космодроме Плесецк
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с аппаратом "Меридиан-М" на космодроме Плесецк . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны.

"Двадцать второго марта в 15:48 мск с пусковой установки № 3 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Меридиан-М", — заявили в ведомстве.

Спустя три минуты после старта Космические войска приняли ракету на сопровождение. В 15:57 мск разгонный блок "Фрегат" со спутником отделился от ракеты-носителя. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.
В Минобороны отметили, что все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Пуск контролировался наземным автоматизированным комплексом управления.
Спутники серии "Меридиан" обеспечивают связь морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты расширяют возможности станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.
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