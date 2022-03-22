https://ria.ru/20220322/raketa-1779469086.html

С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником "Меридиан"

С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником "Меридиан" - РИА Новости, 22.03.2022

С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником "Меридиан"

Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:59

2022-03-22T15:59

2022-03-22T16:43

наука

космос - риа наука

россия

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плесецк (космодром)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны.Спустя три минуты после старта Космические войска приняли ракету на сопровождение. В 15:57 мск разгонный блок "Фрегат" со спутником отделился от ракеты-носителя. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.В Минобороны отметили, что все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Пуск контролировался наземным автоматизированным комплексом управления.Спутники серии "Меридиан" обеспечивают связь морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты расширяют возможности станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/rogozin-1779077199.html

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, дальний восток, плесецк (космодром)