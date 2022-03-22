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С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником "Меридиан"
С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником "Меридиан" - РИА Новости, 22.03.2022
С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником "Меридиан"
Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:59
2022-03-22T15:59
2022-03-22T16:43
наука
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плесецк (космодром)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны.Спустя три минуты после старта Космические войска приняли ракету на сопровождение. В 15:57 мск разгонный блок "Фрегат" со спутником отделился от ракеты-носителя. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.В Минобороны отметили, что все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Пуск контролировался наземным автоматизированным комплексом управления.Спутники серии "Меридиан" обеспечивают связь морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты расширяют возможности станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, россия, дальний восток, плесецк (космодром)
15:59 22.03.2022 (обновлено: 16:43 22.03.2022)
С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником "Меридиан"
С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз" со спутником "Меридиан-М"
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны.
"Двадцать второго марта в 15:48 мск с пусковой установки № 3 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Меридиан-М", — заявили в ведомстве.
Спустя три минуты после старта Космические войска приняли ракету на сопровождение. В 15:57 мск разгонный блок "Фрегат" со спутником отделился от ракеты-носителя. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.
В Минобороны отметили, что все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Пуск контролировался наземным автоматизированным комплексом управления.
Спутники серии "Меридиан" обеспечивают связь морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты расширяют возможности станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока
.