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Российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/pvo-1779393672.html
Российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.03.2022
Российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил во вторник на брифинге... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:28
2022-03-22T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.Он добавил, что группа "ночных охотников" - вертолетов Ка-52 и Ми-28Н - в ходе ночных ударов уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/pomosch-1779389662.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Брифинг Конашенкова: о сбитых беспилотниках и освобожденных населенных пунктах
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков. Он добавил, что группа "ночных охотников" - вертолетов Ка-52 и Ми-28Н - в ходе ночных ударов уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ка-52 "аллигатор"
10:28 22.03.2022 (обновлено: 14:21 22.03.2022)
 
Российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.
Он добавил, что группа "ночных охотников" - вертолетов Ка-52 и Ми-28Н - в ходе ночных ударов уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияКа-52 "Аллигатор"
 
 
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