https://ria.ru/20220322/pvo-1779393672.html

Российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников

Российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.03.2022

Российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил во вторник на брифинге... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:28

2022-03-22T10:28

2022-03-22T14:21

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.Он добавил, что группа "ночных охотников" - вертолетов Ка-52 и Ми-28Н - в ходе ночных ударов уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/pomosch-1779389662.html

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Брифинг Конашенкова: о сбитых беспилотниках и освобожденных населенных пунктах Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков. Он добавил, что группа "ночных охотников" - вертолетов Ка-52 и Ми-28Н - в ходе ночных ударов уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР. 2022-03-22T10:28 true PT2M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ка-52 "аллигатор"