https://ria.ru/20220322/proverka-1779378774.html

Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса

Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса - РИА Новости, 22.03.2022

Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обратилась к контролирующим бизнес органам с призывом не искать лазеек в законодательстве для проведения... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T08:43

2022-03-22T08:43

2022-03-22T08:43

экономика

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обратилась к контролирующим бизнес органам с призывом не искать лазеек в законодательстве для проведения проверок, а быть государственниками "в ключевой для страны момент".Поводом для этого послужили сообщения сенаторов о том, что в ряде регионов продолжают проводиться проверки бизнеса, несмотря на решение правительства такие проверки сейчас заморозить."Сенаторы говорят, что в ряде регионов проверки продолжаются. Давать спокойно работать малому и среднему бизнесу в некоторых субъектах проверяющие организации, оказывается, не собираются. Запретили им плановые проверки. Так они увеличили число внеплановых. Вот такие, как говорили раньше, "сигналы с мест", - написала Матвиенко в Telegram-канале.Она отметила, что уже несколько дней сенаторы по ее поручению проводят в регионах мониторинг выполнения актуальной задачи - снятия излишней административной нагрузки с бизнеса."Предельно понятно – сейчас проверки бизнеса надо заморозить. Любые. Президент поручил. Правительство приняло соответствующий документ. Оказалось, что понятно не всем", - подчеркнула спикер СФ.По мнению Матвиенко, это не "происки врагов и провокаторов". "Причины в другом. Они известны и легко устранимы при наличии воли и ответственности чиновников всех уровней. Нельзя мешать бизнесу. Особенно в такой переломный и важный момент. Момент, когда неизбежно должна произойти структурная перестройка нашей экономики. А любая проверка, как бы она ни называлась – плановая, внеплановая – это и приостановка работы, и очень большие проблемы по возвращению в нормальный ритм", - сказала она.Спикер СФ обратилась ко всем ответственным лицам, которые принимают решения на местах, с просьбой "проявить себя государственниками в ключевой для страны период". "Не ищите в документах лазейки, а ищите в себе желание быть полезными России. От вас зависит многое", - заявила она, отметив, что бизнес сейчас должен как никогда чувствовать поддержку государства.Матвиенко предложила региональным предпринимателям обращаться с сообщениями о продолжающихся проверках в общественные приемные сенаторов.

https://ria.ru/20220321/proverki-1779258880.html

https://ria.ru/20220319/peterburg-1779010194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, валентина матвиенко