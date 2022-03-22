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Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса - РИА Новости, 22.03.2022
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Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса
Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса - РИА Новости, 22.03.2022
Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обратилась к контролирующим бизнес органам с призывом не искать лазеек в законодательстве для проведения... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T08:43
2022-03-22T08:43
экономика
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обратилась к контролирующим бизнес органам с призывом не искать лазеек в законодательстве для проведения проверок, а быть государственниками "в ключевой для страны момент".Поводом для этого послужили сообщения сенаторов о том, что в ряде регионов продолжают проводиться проверки бизнеса, несмотря на решение правительства такие проверки сейчас заморозить."Сенаторы говорят, что в ряде регионов проверки продолжаются. Давать спокойно работать малому и среднему бизнесу в некоторых субъектах проверяющие организации, оказывается, не собираются. Запретили им плановые проверки. Так они увеличили число внеплановых. Вот такие, как говорили раньше, "сигналы с мест", - написала Матвиенко в Telegram-канале.Она отметила, что уже несколько дней сенаторы по ее поручению проводят в регионах мониторинг выполнения актуальной задачи - снятия излишней административной нагрузки с бизнеса."Предельно понятно – сейчас проверки бизнеса надо заморозить. Любые. Президент поручил. Правительство приняло соответствующий документ. Оказалось, что понятно не всем", - подчеркнула спикер СФ.По мнению Матвиенко, это не "происки врагов и провокаторов". "Причины в другом. Они известны и легко устранимы при наличии воли и ответственности чиновников всех уровней. Нельзя мешать бизнесу. Особенно в такой переломный и важный момент. Момент, когда неизбежно должна произойти структурная перестройка нашей экономики. А любая проверка, как бы она ни называлась – плановая, внеплановая – это и приостановка работы, и очень большие проблемы по возвращению в нормальный ритм", - сказала она.Спикер СФ обратилась ко всем ответственным лицам, которые принимают решения на местах, с просьбой "проявить себя государственниками в ключевой для страны период". "Не ищите в документах лазейки, а ищите в себе желание быть полезными России. От вас зависит многое", - заявила она, отметив, что бизнес сейчас должен как никогда чувствовать поддержку государства.Матвиенко предложила региональным предпринимателям обращаться с сообщениями о продолжающихся проверках в общественные приемные сенаторов.
https://ria.ru/20220321/proverki-1779258880.html
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экономика, россия, валентина матвиенко
08:43 22.03.2022
 
Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса

Спикер Совфеда Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обратилась к контролирующим бизнес органам с призывом не искать лазеек в законодательстве для проведения проверок, а быть государственниками "в ключевой для страны момент".
Поводом для этого послужили сообщения сенаторов о том, что в ряде регионов продолжают проводиться проверки бизнеса, несмотря на решение правительства такие проверки сейчас заморозить.
"Сенаторы говорят, что в ряде регионов проверки продолжаются. Давать спокойно работать малому и среднему бизнесу в некоторых субъектах проверяющие организации, оказывается, не собираются. Запретили им плановые проверки. Так они увеличили число внеплановых. Вот такие, как говорили раньше, "сигналы с мест", - написала Матвиенко в Telegram-канале.
Она отметила, что уже несколько дней сенаторы по ее поручению проводят в регионах мониторинг выполнения актуальной задачи - снятия излишней административной нагрузки с бизнеса.
"Предельно понятно – сейчас проверки бизнеса надо заморозить. Любые. Президент поручил. Правительство приняло соответствующий документ. Оказалось, что понятно не всем", - подчеркнула спикер СФ.
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По мнению Матвиенко, это не "происки врагов и провокаторов". "Причины в другом. Они известны и легко устранимы при наличии воли и ответственности чиновников всех уровней. Нельзя мешать бизнесу. Особенно в такой переломный и важный момент. Момент, когда неизбежно должна произойти структурная перестройка нашей экономики. А любая проверка, как бы она ни называлась – плановая, внеплановая – это и приостановка работы, и очень большие проблемы по возвращению в нормальный ритм", - сказала она.
Спикер СФ обратилась ко всем ответственным лицам, которые принимают решения на местах, с просьбой "проявить себя государственниками в ключевой для страны период". "Не ищите в документах лазейки, а ищите в себе желание быть полезными России. От вас зависит многое", - заявила она, отметив, что бизнес сейчас должен как никогда чувствовать поддержку государства.
Матвиенко предложила региональным предпринимателям обращаться с сообщениями о продолжающихся проверках в общественные приемные сенаторов.
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