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Япония направила России протест из-за решения по мирному договору с Токио - РИА Новости, 22.03.2022
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Япония направила России протест из-за решения по мирному договору с Токио
Япония направила России протест из-за решения по мирному договору с Токио - РИА Новости, 22.03.2022
Япония направила России протест из-за решения по мирному договору с Токио
Япония направила протест России в связи с решением Москвы о выходе из диалога по мирному договору, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T04:16
2022-03-22T04:17
в мире
япония
россия
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Япония направила протест России в связи с решением Москвы о выходе из диалога по мирному договору, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно."Нами был направлен протест. Данное решение абсолютно неоправданно и совершенно недопустимо", - отметил он.МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779369513.html
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в мире, япония, россия
04:16 22.03.2022 (обновлено: 04:17 22.03.2022)
 
Япония направила России протест из-за решения по мирному договору с Токио

Япония направила России протест из-за отказа Москвы от диалога с Токио по мирному договору

© Фото : Wikipedia/Chris 73Здание японского парламента
Здание японского парламента - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : Wikipedia/Chris 73
Здание японского парламента
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Япония направила протест России в связи с решением Москвы о выходе из диалога по мирному договору, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Нами был направлен протест. Данное решение абсолютно неоправданно и совершенно недопустимо", - отметил он.
Фумио Кисида
03:57
Премьер Японии прокомментировал экономические взаимоотношения с Россией
МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
 
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