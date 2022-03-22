https://ria.ru/20220322/protest-1779370199.html

Япония направила России протест из-за решения по мирному договору с Токио

Япония направила России протест из-за решения по мирному договору с Токио - РИА Новости, 22.03.2022

Япония направила России протест из-за решения по мирному договору с Токио

Япония направила протест России в связи с решением Москвы о выходе из диалога по мирному договору, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T04:16

2022-03-22T04:16

2022-03-22T04:17

в мире

япония

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100210/81/1002108126_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_bc8a180eafa0b99620c1811fca8463a9.jpg

ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Япония направила протест России в связи с решением Москвы о выходе из диалога по мирному договору, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно."Нами был направлен протест. Данное решение абсолютно неоправданно и совершенно недопустимо", - отметил он.МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779369513.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, россия