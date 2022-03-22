https://ria.ru/20220322/protest-1779370199.html
Япония направила России протест из-за решения по мирному договору с Токио
Япония направила России протест из-за решения по мирному договору с Токио - РИА Новости, 22.03.2022
Япония направила России протест из-за решения по мирному договору с Токио
Япония направила протест России в связи с решением Москвы о выходе из диалога по мирному договору, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T04:16
2022-03-22T04:16
2022-03-22T04:17
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Япония направила протест России в связи с решением Москвы о выходе из диалога по мирному договору, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно."Нами был направлен протест. Данное решение абсолютно неоправданно и совершенно недопустимо", - отметил он.МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779369513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, россия
04:16 22.03.2022 (обновлено: 04:17 22.03.2022)
Япония направила России протест из-за решения по мирному договору с Токио
Япония направила России протест из-за отказа Москвы от диалога с Токио по мирному договору