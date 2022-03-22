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В Саратовской области назначили нового прокурора ФСИН - РИА Новости, 22.03.2022
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В Саратовской области назначили нового прокурора ФСИН
В Саратовской области назначили нового прокурора ФСИН - РИА Новости, 22.03.2022
В Саратовской области назначили нового прокурора ФСИН
Пост саратовского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, ставший вакантным после истории с пытками заключенных в Областной... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T23:27
2022-03-22T23:27
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
общественная наблюдательная комиссия
youtube
общество
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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Пост саратовского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, ставший вакантным после истории с пытками заключенных в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по региону, занял Александр Лебедев.Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. В Telegram-канале Gulagu.net поясняли, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждалось в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий. Своих постов лишились начальник ОТБ-1, начальник областного УФСИН и другие офицеры.На сайте областной прокуратуры после этой ситуации стала обозначена как вакантная должность саратовского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, которую с 1 октября 2020 года занимал Алексей Тарадин."Приказом генерального прокурора РФ от 21.03.2022 №323-к старший советник юстиции Лебедев Александр Геннадьевич назначен саратовским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Саратовской области... Зарекомендовал себя юридически грамотным, принципиальным, трудолюбивым, инициативным работником и руководителем. За положительные результаты в служебной деятельности неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором области", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.Уточняется, что до этого назначения Лебедев с июня 2015 года работал ртищевским межрайонным прокурором Саратовской области, а в целом в органах прокуратуры служит с мая 2000 года.Общественная наблюдательная комиссия региона в феврале заявила, что обстановка в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по области после истории с пытками заключенных нормализовалась, заключенные больше не боятся отправляться туда на лечение, как это было раньше.
https://ria.ru/20211026/zaklyuchennye-1756394819.html
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россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия, youtube, общество
23:27 22.03.2022
 
В Саратовской области назначили нового прокурора ФСИН

В Саратовской области назначили нового прокурора ФСИН после инцидентов с пытками в тюрьмах

© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкАвтомобильный мост, соединяющий Саратов и Энгельс
Автомобильный мост, соединяющий Саратов и Энгельс - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Автомобильный мост, соединяющий Саратов и Энгельс
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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Пост саратовского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, ставший вакантным после истории с пытками заключенных в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по региону, занял Александр Лебедев.
Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. В Telegram-канале Gulagu.net поясняли, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждалось в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий. Своих постов лишились начальник ОТБ-1, начальник областного УФСИН и другие офицеры.
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На сайте областной прокуратуры после этой ситуации стала обозначена как вакантная должность саратовского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, которую с 1 октября 2020 года занимал Алексей Тарадин.
"Приказом генерального прокурора РФ от 21.03.2022 №323-к старший советник юстиции Лебедев Александр Геннадьевич назначен саратовским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Саратовской области... Зарекомендовал себя юридически грамотным, принципиальным, трудолюбивым, инициативным работником и руководителем. За положительные результаты в служебной деятельности неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором области", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Уточняется, что до этого назначения Лебедев с июня 2015 года работал ртищевским межрайонным прокурором Саратовской области, а в целом в органах прокуратуры служит с мая 2000 года.
Общественная наблюдательная комиссия региона в феврале заявила, что обстановка в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по области после истории с пытками заключенных нормализовалась, заключенные больше не боятся отправляться туда на лечение, как это было раньше.
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РоссияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Общественная наблюдательная комиссияYouTubeОбщество
 
 
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