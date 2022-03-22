https://ria.ru/20220322/proizvodstvo-1779464993.html

Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году

Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году - РИА Новости, 22.03.2022

Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году

Серийное производство импортозамещенной версии российского самолета МС-21 начнется в 2024 году, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:40

2022-03-22T15:40

2022-03-22T16:19

мс-21

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Серийное производство импортозамещенной версии российского самолета МС-21 начнется в 2024 году, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров."Скорее всего, это будет 2024 год по завершению работ по импортозамещению, завершению всех сертификационных процедур, потому что любая компонента, которая меняется, в самолете требует проведения <...> испытаний для того, чтобы отвечать всем требованиям авиационной безопасности", — сказал он на брифинге.Как отметил министр, иностранные производители отказались поставлять компоненты даже по предоплаченным заказам, не объясняя при этом причин своих действий. Мантуров также не исключил кооперации с "дружественными нам странами".Пока Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассчитывает поставить к концу этого года два МС-21 с импортными компонентами.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.МС-21-300/310 — российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.

https://ria.ru/20220209/vystavka-1771850189.html

https://ria.ru/20220322/superjet-1779464068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

мс-21, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии