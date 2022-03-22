https://ria.ru/20220322/proizvodstvo-1779464993.html
Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году
Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году - РИА Новости, 22.03.2022
Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году
Серийное производство импортозамещенной версии российского самолета МС-21 начнется в 2024 году, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:40
2022-03-22T15:40
2022-03-22T16:19
мс-21
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742031186_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_a50d3dcecd6a6ffed6ef8970986bc458.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Серийное производство импортозамещенной версии российского самолета МС-21 начнется в 2024 году, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров."Скорее всего, это будет 2024 год по завершению работ по импортозамещению, завершению всех сертификационных процедур, потому что любая компонента, которая меняется, в самолете требует проведения <...> испытаний для того, чтобы отвечать всем требованиям авиационной безопасности", — сказал он на брифинге.Как отметил министр, иностранные производители отказались поставлять компоненты даже по предоплаченным заказам, не объясняя при этом причин своих действий. Мантуров также не исключил кооперации с "дружественными нам странами".Пока Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассчитывает поставить к концу этого года два МС-21 с импортными компонентами.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.МС-21-300/310 — российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.
https://ria.ru/20220209/vystavka-1771850189.html
https://ria.ru/20220322/superjet-1779464068.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742031186_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_ad615489e5ed6c79405532ba68b2332e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мс-21, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии
15:40 22.03.2022 (обновлено: 16:19 22.03.2022)
Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году
Глава Минпромторга Мантуров: серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Серийное производство импортозамещенной версии российского самолета МС-21 начнется в 2024 году, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Скорее всего, это будет 2024 год по завершению работ по импортозамещению, завершению всех сертификационных процедур, потому что любая компонента, которая меняется, в самолете требует проведения <...> испытаний для того, чтобы отвечать всем требованиям авиационной безопасности", — сказал он на брифинге.
Как отметил министр, иностранные производители отказались поставлять компоненты даже по предоплаченным заказам, не объясняя при этом причин своих действий. Мантуров также не исключил кооперации с "дружественными нам странами".
Пока Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
рассчитывает поставить к концу этого года два МС-21 с импортными компонентами.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины
ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию
гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз
, США
, Канада
и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
МС-21-300/310 — российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.