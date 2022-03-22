Рейтинг@Mail.ru
Проектные решения в "Покровском-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220322/proekt-1779660400.html
Проектные решения в "Покровском-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей
Проектные решения в "Покровском-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей - РИА Новости, 23.03.2022
Проектные решения в "Покровском-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей
Проектные решения в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве скорректировали с учетом мнения местных жителей, говорится на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T08:54
2022-03-23T15:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779658279_0:37:1600:937_1920x0_80_0_0_65dd5026497035422e641d41d8a01867.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Проектные решения в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве скорректировали с учетом мнения местных жителей, говорится на сайте мэра и правительства столицы."По просьбам жителей исключили из проекта устройство лодочной станции на берегу Пятого Иваньковского пруда, вместо нее будет обустроен прогулочный маршрут на сваях с выходом к воде, который включим в общее пешеходное пространство парка. С противоположной стороны берега планировалось провести реконструкцию пляжной зоны, но решили этого не делать, а только подсеять газон", - приводятся на сайте слова замруководителя департамента капитального ремонта Сергея Мельникова.Подчеркивается, что также отказались и от идеи обустройства кинотеатра на открытом воздухе на берегу Третьего Иваньковского пруда. Там появится площадка для отдыха в виде амфитеатра."Приняли предложения горожан не делать участок экотропы в Елизаветинском овраге. В этом месте останется все без изменений, и жители, как и раньше, смогут здесь кататься зимой с горки. Также было решено не обустраивать павильон кафе над Елизаветинским оврагом и увеличить количество туалетов на входах в парк", - отметил Мельников.
https://ria.ru/20220225/park-1775035777.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779658279_300:0:1549:937_1920x0_80_0_0_c74d7256f42532c54be30cc846bc8323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, общество, москва
08:54 22.03.2022 (обновлено: 15:58 23.03.2022)
 

Проектные решения в "Покровском-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей

© Фото : Сайт Сергея СобянинаПроектное решение в парке "Покровское-Стрешнево"
Проектное решение в парке Покровское-Стрешнево - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : Сайт Сергея Собянина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Проектные решения в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве скорректировали с учетом мнения местных жителей, говорится на сайте мэра и правительства столицы.
"По просьбам жителей исключили из проекта устройство лодочной станции на берегу Пятого Иваньковского пруда, вместо нее будет обустроен прогулочный маршрут на сваях с выходом к воде, который включим в общее пешеходное пространство парка. С противоположной стороны берега планировалось провести реконструкцию пляжной зоны, но решили этого не делать, а только подсеять газон", - приводятся на сайте слова замруководителя департамента капитального ремонта Сергея Мельникова.
Подчеркивается, что также отказались и от идеи обустройства кинотеатра на открытом воздухе на берегу Третьего Иваньковского пруда. Там появится площадка для отдыха в виде амфитеатра.
"Приняли предложения горожан не делать участок экотропы в Елизаветинском овраге. В этом месте останется все без изменений, и жители, как и раньше, смогут здесь кататься зимой с горки. Также было решено не обустраивать павильон кафе над Елизаветинским оврагом и увеличить количество туалетов на входах в парк", - отметил Мельников.
Экотропа вдоль реки Химки - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 13:57Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Масштабное озеленение проведут в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала