https://ria.ru/20220322/proekt-1779660400.html

Проектные решения в "Покровском-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей

Проектные решения в "Покровском-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей - РИА Новости, 23.03.2022

Проектные решения в "Покровском-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей

Проектные решения в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве скорректировали с учетом мнения местных жителей, говорится на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-22T08:54

2022-03-22T08:54

2022-03-23T15:58

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Проектные решения в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве скорректировали с учетом мнения местных жителей, говорится на сайте мэра и правительства столицы."По просьбам жителей исключили из проекта устройство лодочной станции на берегу Пятого Иваньковского пруда, вместо нее будет обустроен прогулочный маршрут на сваях с выходом к воде, который включим в общее пешеходное пространство парка. С противоположной стороны берега планировалось провести реконструкцию пляжной зоны, но решили этого не делать, а только подсеять газон", - приводятся на сайте слова замруководителя департамента капитального ремонта Сергея Мельникова.Подчеркивается, что также отказались и от идеи обустройства кинотеатра на открытом воздухе на берегу Третьего Иваньковского пруда. Там появится площадка для отдыха в виде амфитеатра."Приняли предложения горожан не делать участок экотропы в Елизаветинском овраге. В этом месте останется все без изменений, и жители, как и раньше, смогут здесь кататься зимой с горки. Также было решено не обустраивать павильон кафе над Елизаветинским оврагом и увеличить количество туалетов на входах в парк", - отметил Мельников.

https://ria.ru/20220225/park-1775035777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва