https://ria.ru/20220322/proekt-1779660400.html
Проектные решения в "Покровском-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей
Проектные решения в "Покровском-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей - РИА Новости, 23.03.2022
Проектные решения в "Покровском-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей
Проектные решения в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве скорректировали с учетом мнения местных жителей, говорится на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T08:54
2022-03-22T08:54
2022-03-23T15:58
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Проектные решения в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве скорректировали с учетом мнения местных жителей, говорится на сайте мэра и правительства столицы."По просьбам жителей исключили из проекта устройство лодочной станции на берегу Пятого Иваньковского пруда, вместо нее будет обустроен прогулочный маршрут на сваях с выходом к воде, который включим в общее пешеходное пространство парка. С противоположной стороны берега планировалось провести реконструкцию пляжной зоны, но решили этого не делать, а только подсеять газон", - приводятся на сайте слова замруководителя департамента капитального ремонта Сергея Мельникова.Подчеркивается, что также отказались и от идеи обустройства кинотеатра на открытом воздухе на берегу Третьего Иваньковского пруда. Там появится площадка для отдыха в виде амфитеатра."Приняли предложения горожан не делать участок экотропы в Елизаветинском овраге. В этом месте останется все без изменений, и жители, как и раньше, смогут здесь кататься зимой с горки. Также было решено не обустраивать павильон кафе над Елизаветинским оврагом и увеличить количество туалетов на входах в парк", - отметил Мельников.
https://ria.ru/20220225/park-1775035777.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Проектные решения в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
скорректировали с учетом мнения местных жителей, говорится на сайте мэра и правительства столицы.
"По просьбам жителей исключили из проекта устройство лодочной станции на берегу Пятого Иваньковского пруда, вместо нее будет обустроен прогулочный маршрут на сваях с выходом к воде, который включим в общее пешеходное пространство парка. С противоположной стороны берега планировалось провести реконструкцию пляжной зоны, но решили этого не делать, а только подсеять газон", - приводятся на сайте слова замруководителя департамента капитального ремонта Сергея Мельникова.
Подчеркивается, что также отказались и от идеи обустройства кинотеатра на открытом воздухе на берегу Третьего Иваньковского пруда. Там появится площадка для отдыха в виде амфитеатра.
"Приняли предложения горожан не делать участок экотропы в Елизаветинском овраге. В этом месте останется все без изменений, и жители, как и раньше, смогут здесь кататься зимой с горки. Также было решено не обустраивать павильон кафе над Елизаветинским оврагом и увеличить количество туалетов на входах в парк", - отметил Мельников.