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Крым и Донбасс ждут признания Киевом, заявили в полпредстве ЮФО - РИА Новости, 22.03.2022
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Крым и Донбасс ждут признания Киевом, заявили в полпредстве ЮФО
Крым и Донбасс ждут признания Киевом, заявили в полпредстве ЮФО - РИА Новости, 22.03.2022
Крым и Донбасс ждут признания Киевом, заявили в полпредстве ЮФО
Крымчане и жители ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения российской специальной операции на Украине, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T03:07
2022-03-22T03:15
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар – РИА Новости. Крымчане и жители ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения российской специальной операции на Украине, сообщил РИА Новости заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.Степанов отметил, что "общий ход событий, разворачивающихся в соседней стране, позволял с высокой долей вероятности предполагать, что все закончится именно так". "Это будет толчком для возобновления экономических отношений по всему спектру отраслей", - добавил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
03:07 22.03.2022 (обновлено: 03:15 22.03.2022)
 
Крым и Донбасс ждут признания Киевом, заявили в полпредстве ЮФО

Заместитель полпреда в ЮФО Степанов: крымчане и жители Донбасса ждут признания Киевом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Крым
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар – РИА Новости. Крымчане и жители ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения российской специальной операции на Украине, сообщил РИА Новости заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.
"По завершении специальной операции, которую Российская Федерация вынуждена проводить на территории Украины, крымчане ожидают своего признания со стороны Киева. И такой же путь развития ждут народные республики Донбасса и Луганска", - сказал собеседник агентства.
Степанов отметил, что "общий ход событий, разворачивающихся в соседней стране, позволял с высокой долей вероятности предполагать, что все закончится именно так". "Это будет толчком для возобновления экономических отношений по всему спектру отраслей", - добавил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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