https://ria.ru/20220322/predosterezhenie-1779364132.html

В Германии сочли применение "Кинжала" на Украине предостережением для НАТО

В Германии сочли применение "Кинжала" на Украине предостережением для НАТО - РИА Новости, 22.03.2022

В Германии сочли применение "Кинжала" на Украине предостережением для НАТО

Гиперзвуковое оружие – ракета "Кинжал" – впервые примененное Россией в ходе специальной военной операции на Украине, ставит Запад перед неразрешимой проблемой... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T00:57

2022-03-22T00:57

2022-03-22T01:51

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Гиперзвуковое оружие – ракета "Кинжал" – впервые примененное Россией в ходе специальной военной операции на Украине, ставит Запад перед неразрешимой проблемой. Такое мнение в статье для немецкого издания Die Welt высказал обозреватель Герхард Хегман.Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в Ивано-Франковской области уничтожено хранилище боевых частей для украинских тактических ракетных комплексов "Точка-У", а также крупные склады горючего в Николаевской области.Военные эксперты, говорится в статье, рассматривают использование Россией "Кинжала" как предостережение президента России Владимира Путина в адрес НАТО. Северо-Атлантический блок и в особенности его европейские члены отдают себе отчет в действенности гиперзвукового оружия, против которого у них нет действенных систем для его отражения."Кинжал" может лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука. В связи с этим времени на реакцию после ее опознавания экстремально мало. Поэтому ракета считается практически неуязвимой для западных противовоздушных систем, резюмирует Хегман.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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