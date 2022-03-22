https://ria.ru/20220322/prank-1779460350.html
Пранкер опубликовал диалог с главой Минобороны Британии о ракетах для Киева
Пранкер опубликовал диалог с главой Минобороны Британии о ракетах для Киева - РИА Новости, 22.03.2022
Пранкер опубликовал диалог с главой Минобороны Британии о ракетах для Киева
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), позвонившие от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля министру обороны... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:19
2022-03-22T15:19
2022-03-22T15:19
в мире
великобритания
украина
бен уоллес
минобороны великобритании
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), позвонившие от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, опубликовали часть диалога с ним, в котором идет речь о "часто выходящих из строя" поставляемых на Украину переносных противотанковых управляемых ракетах (ПТУР), видео выложено на официальном YouTube-канале Вована.Пранкер в разговоре с британским министром отмечает, что украинская сторона просит не поставлять ей переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, так как "они часто выходили из строя". "Для нашей страны это была проблема", - говорит пранкер, выдававший себя за украинского премьера.При этом британский министр ему возражает. "А у нас вроде бы все в порядке было. У меня есть вся информация об этих ПТУРах. Мы отправили вам более 4 тысяч штук, и еще на подходе... У нас уже заканчивается наш собственный арсенал, но я каждый день либо разговариваю с министром (обороны Украины Алексеем) Резниковым, либо пишу ему сообщения", - отметил в диалоге Уоллес.Ранее министр обороны Великобритании сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?" Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок.
https://ria.ru/20220319/dzhonson-1779034144.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, бен уоллес, минобороны великобритании
Пранкер опубликовал диалог с главой Минобороны Британии о ракетах для Киева
Пранкер опубликовал диалог с главой Минобороны Британии Уоллесом о ракетах ПТУР для Киева
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), позвонившие от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, опубликовали часть диалога с ним, в котором идет речь о "часто выходящих из строя" поставляемых на Украину переносных противотанковых управляемых ракетах (ПТУР), видео выложено
на официальном YouTube-канале Вована.
Пранкер в разговоре с британским министром отмечает, что украинская сторона просит не поставлять ей переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, так как "они часто выходили из строя". "Для нашей страны это была проблема", - говорит пранкер, выдававший себя за украинского премьера.
При этом британский министр ему возражает. "А у нас вроде бы все в порядке было. У меня есть вся информация об этих ПТУРах. Мы отправили вам более 4 тысяч штук, и еще на подходе... У нас уже заканчивается наш собственный арсенал, но я каждый день либо разговариваю с министром (обороны Украины Алексеем) Резниковым, либо пишу ему сообщения", - отметил в диалоге Уоллес
.
Ранее министр обороны Великобритании сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?" Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок.