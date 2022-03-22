https://ria.ru/20220322/postavki-1779373986.html

Полпредство ЮФО: Херсонская область заинтересована в поставках из Крыма

Полпредство ЮФО: Херсонская область заинтересована в поставках из Крыма - РИА Новости, 22.03.2022

Полпредство ЮФО: Херсонская область заинтересована в поставках из Крыма

Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов и медикаментов из Крыма, в обмен готова снабжать республику сельхозпродукцией, сообщил РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T07:07

2022-03-22T07:07

2022-03-22T08:46

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар – РИА Новости. Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов и медикаментов из Крыма, в обмен готова снабжать республику сельхозпродукцией, сообщил РИА Новости заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов."Диалог ведется по различным направлениям. В частности, это касается поставок в Херсонскую область необходимого количества горюче-смазочных материалов, а также ряда необходимых товаров, в первую очередь медикаментов", — сказал собеседник агентства.Кроме того, по словам Степанова, херсонских аграриев интересует сбыт своей продукции в Крыму."Республиканские власти с интересом рассматривают такие предложения, при этом одним из условий таких поставок является качество предлагаемого продукта", — отметил он.Степанов подчеркнул, что налаживание торговых процессов между регионами особенно актуально в период подготовки к курортному сезону на полуострове. Пока же, по его информации, Крым отправляет для херсонцев гуманитарную помощь.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Российские военные взяли Херсон под полный контроль 2 марта. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, с администрацией города провели переговоры по вопросам поддержания работы объектов социальной инфраструктуры и безопасности населения.

https://ria.ru/20220320/kherson-1779091624.html

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россия

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, херсон, в мире