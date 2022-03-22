https://ria.ru/20220322/posolstvo-1779370331.html

Посольство России назвало сообщения о создании "лагерей" в Мариуполе ложью

Посольство России назвало сообщения о создании "лагерей" в Мариуполе ложью - РИА Новости, 22.03.2022

Посольство России назвало сообщения о создании "лагерей" в Мариуполе ложью

Посольство России в США опровергло публикации в западных СМИ о том, что в Мариуполе якобы создаются "фильтрационные лагеря". РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T04:22

2022-03-22T04:22

2022-03-22T08:58

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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Посольство России в США опровергло публикации в западных СМИ о том, что в Мариуполе якобы создаются "фильтрационные лагеря".Так, издания Washington Post, Guardian и Fortune написали, что мирных жителей из Мариуполя вывозят в соответствии с некими списками, чтобы часть людей впоследствии "ликвидировать", а часть "загнать в лагеря для работы". Эти утверждения уже опроверг глава ДНР Денис Пушилин.В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что в западных СМИ "непрофессионализм и ложь переходят все границы".Подчеркивается, что российские военнослужащие тщательно инспектируют транспорт, направляющийся в безопасные районы, чтобы предотвратить диверсии со стороны украинских националистических батальонов.В посольстве призвали американские СМИ "сконцентрировать внимание на преступных действиях" украинских войск, которые "используют собственных граждан в качестве "живого щита" и размещают в жилых кварталах Мариуполя тяжелые вооружения".В дипмиссии выразили уверенность, что все страны мира должны быть заинтересованы в разоружении "фашистских молодчиков и предании их справедливому суду".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.По данным Пушилина, в Мариуполе сейчас остаются еще несколько тысяч боевиков националистических батальонов. Кроме того, жители города, по словам главы ДНР, не знают о гуманитарных коридорах и находятся в "ужасном состоянии".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Накануне Минобороны предложило украинской стороне открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя для выхода мирных жителей, а также вооруженных подразделений и иностранных наемников — без оружия и боеприпасов. Вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила это предложение.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779315408.html

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779351787.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/mariupol-1779308903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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