https://ria.ru/20220322/posol-1779423188.html
МИД Японии вызвал российского посла
МИД Японии вызвал российского посла - РИА Новости, 22.03.2022
МИД Японии вызвал российского посла
Посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему был заявлен протест после решения Москвы о выходе из диалога по мирному договору. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:44
2022-03-22T12:44
2022-03-22T12:54
в мире
япония
россия
токио
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фумио кисида
такэо мори
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему был заявлен протест после решения Москвы о выходе из диалога по мирному договору.По данным агентства Киодо, протест российскому послу был вручен вице-министром иностранных дел Такэо Мори.Ранее во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение России о выходе из диалога по мирному договору неприемлемым. Вместе с этим, глава японского правительства отметил, что Токио не намерен пересматривать статью бюджета на 2022 финансовый год, который начнется 1 апреля, которая касается совместной с Россией экономической деятельности, так как средства "в первую очередь направляются на поддержку японских компаний".МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20220322/peregovory-1779421782.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, россия, токио, москва, фумио кисида, такэо мори
12:44 22.03.2022 (обновлено: 12:54 22.03.2022)
МИД Японии вызвал российского посла
МИД Японии вызвал российского посла из-за решения о выходе из диалога по мирному договору