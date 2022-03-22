https://ria.ru/20220322/posol-1779423188.html

МИД Японии вызвал российского посла

МИД Японии вызвал российского посла - РИА Новости, 22.03.2022

МИД Японии вызвал российского посла

Посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему был заявлен протест после решения Москвы о выходе из диалога по мирному договору. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:44

2022-03-22T12:44

2022-03-22T12:54

в мире

япония

россия

токио

москва

фумио кисида

такэо мори

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему был заявлен протест после решения Москвы о выходе из диалога по мирному договору.По данным агентства Киодо, протест российскому послу был вручен вице-министром иностранных дел Такэо Мори.Ранее во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение России о выходе из диалога по мирному договору неприемлемым. Вместе с этим, глава японского правительства отметил, что Токио не намерен пересматривать статью бюджета на 2022 финансовый год, который начнется 1 апреля, которая касается совместной с Россией экономической деятельности, так как средства "в первую очередь направляются на поддержку японских компаний".МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20220322/peregovory-1779421782.html

https://ria.ru/20220322/kurily-1779401088.html

япония

россия

токио

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, япония, россия, токио, москва, фумио кисида, такэо мори