https://ria.ru/20220322/pomosch-1779389662.html

Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине

Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине - РИА Новости, 22.03.2022

Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине

В Росфинмониторинге напомнили об уголовной ответственности за помощь Украине, украинской армии и националистическим батальонам. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:09

2022-03-22T10:09

2022-03-22T13:13

россия

украина

лнр

днр

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Росфинмониторинге напомнили об уголовной ответственности за помощь Украине, украинской армии и националистическим батальонам.В Росфинмониторинге напомнили, что финансирование террористических организаций подпадает под часть 1.1 статьи 205.1 УК России — от восьми до 15 лет лишения свободы.В ведомстве уточнили, что оказание помощи мирным жителям, находящимся на территории Украины, ДНР и ЛНР, не нарушает закон.

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779385606.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, лнр, днр, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)