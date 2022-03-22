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Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине - РИА Новости, 22.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/pomosch-1779389662.html
Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине
Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине
В Росфинмониторинге напомнили об уголовной ответственности за помощь Украине, украинской армии и националистическим батальонам. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:09
2022-03-22T13:13
россия
украина
лнр
днр
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Росфинмониторинге напомнили об уголовной ответственности за помощь Украине, украинской армии и националистическим батальонам.В Росфинмониторинге напомнили, что финансирование террористических организаций подпадает под часть 1.1 статьи 205.1 УК России — от восьми до 15 лет лишения свободы.В ведомстве уточнили, что оказание помощи мирным жителям, находящимся на территории Украины, ДНР и ЛНР, не нарушает закон.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779385606.html
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россия, украина, лнр, днр, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
10:09 22.03.2022 (обновлено: 13:13 22.03.2022)
 
Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине

Росфинмониторинг: финансовая и иная помощь Украине влечет до 20 лет колонии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Росфинмониторинге напомнили об уголовной ответственности за помощь Украине, украинской армии и националистическим батальонам.

"Оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе ВСУ, влечет уголовную ответственность по статье 275 УК России "Государственная измена", предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. <…> Финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до десяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении ведомства.

В Росфинмониторинге напомнили, что финансирование террористических организаций подпадает под часть 1.1 статьи 205.1 УК России — от восьми до 15 лет лишения свободы.
В ведомстве уточнили, что оказание помощи мирным жителям, находящимся на территории Украины, ДНР и ЛНР, не нарушает закон.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаЛНРДНРФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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