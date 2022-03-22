https://ria.ru/20220322/pomosch-1779389662.html
Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине
Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине
В Росфинмониторинге напомнили об уголовной ответственности за помощь Украине, украинской армии и националистическим батальонам. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:09
2022-03-22T10:09
2022-03-22T13:13
россия
украина
лнр
днр
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Росфинмониторинге напомнили об уголовной ответственности за помощь Украине, украинской армии и националистическим батальонам.В Росфинмониторинге напомнили, что финансирование террористических организаций подпадает под часть 1.1 статьи 205.1 УК России — от восьми до 15 лет лишения свободы.В ведомстве уточнили, что оказание помощи мирным жителям, находящимся на территории Украины, ДНР и ЛНР, не нарушает закон.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779385606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, лнр, днр, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
10:09 22.03.2022 (обновлено: 13:13 22.03.2022)
Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине
Росфинмониторинг: финансовая и иная помощь Украине влечет до 20 лет колонии