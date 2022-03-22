Рейтинг@Mail.ru
Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/pomosch-1779369181.html
Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР
Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.03.2022
Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР
Самолеты военно-транспортной авиации Восточного военного округа доставили около 100 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T03:41
2022-03-22T03:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778330557_0:220:3026:1922_1920x0_80_0_0_c6e5fbdfb487283199a62eae2f513880.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации Восточного военного округа доставили около 100 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ВВО.В акции по сбору вещей и продуктов принимают участие жители всех регионов Дальнего Востока, в том числе военнослужащие и члены их семей.В войсках ВВО созданы центры по сбору посылок с гуманитарной помощью нуждающимся жителям ДНР и ЛНР, спланирована доставка самолетами ВТА округа.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779180546.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778330557_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_60f59901fe52b8a8fb28475e8db38eab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
03:41 22.03.2022 (обновлено: 03:44 22.03.2022)
 
Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР

Самолеты ВВО доставили около ста тонн гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители получают гуманитарную помощь
Жители получают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Жители получают гуманитарную помощь
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации Восточного военного округа доставили около 100 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ВВО.
"Всего в объединениях, соединениях и воинских частях ВВО собрано 140 тонн гуманитарной помощи, из которых около 100 тонн уже перевезено в рамках поддержки жителей ДНР и ЛНР. Предыдущей партией гуманитарного груза отправлено 20 тонн бутилированной воды из Забайкальского края", - говорится в сообщении.
В акции по сбору вещей и продуктов принимают участие жители всех регионов Дальнего Востока, в том числе военнослужащие и члены их семей.
В войсках ВВО созданы центры по сбору посылок с гуманитарной помощью нуждающимся жителям ДНР и ЛНР, спланирована доставка самолетами ВТА округа.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Бойцы Народной милиции ДНР разгружают гуманитарную помощь, доставленную из России для жителей Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 22:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала