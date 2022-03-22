03:41 22.03.2022 (обновлено: 03:44 22.03.2022)
Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР
Самолеты ВВО доставили около ста тонн гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР
Жители получают гуманитарную помощь
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации Восточного военного округа доставили около 100 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ВВО.
"Всего в объединениях, соединениях и воинских частях ВВО собрано 140 тонн гуманитарной помощи, из которых около 100 тонн уже перевезено в рамках поддержки жителей ДНР и ЛНР. Предыдущей партией гуманитарного груза отправлено 20 тонн бутилированной воды из Забайкальского края", - говорится в сообщении.
В акции по сбору вещей и продуктов принимают участие жители всех регионов Дальнего Востока, в том числе военнослужащие и члены их семей.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.