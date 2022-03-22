https://ria.ru/20220322/pomosch-1779369181.html

Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР

Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.03.2022

Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР

Самолеты военно-транспортной авиации Восточного военного округа доставили около 100 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T03:41

2022-03-22T03:41

2022-03-22T03:44

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации Восточного военного округа доставили около 100 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ВВО.В акции по сбору вещей и продуктов принимают участие жители всех регионов Дальнего Востока, в том числе военнослужащие и члены их семей.В войсках ВВО созданы центры по сбору посылок с гуманитарной помощью нуждающимся жителям ДНР и ЛНР, спланирована доставка самолетами ВТА округа.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779180546.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия