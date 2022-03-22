https://ria.ru/20220322/polyanskiy-1779528437.html

Полянский: Киев будет нести ответственность за инциденты с химикатами

Полянский: Киев будет нести ответственность за инциденты с химикатами - РИА Новости, 22.03.2022

Полянский: Киев будет нести ответственность за инциденты с химикатами

Киевский режим и его зарубежные спонсоры будут нести всю ответственность за возможные инциденты на объектах, где хранятся токсичные вещества, заявил журналистам РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T20:49

2022-03-22T20:49

2022-03-22T20:54

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ООН, 22 мар - РИА Новости. Киевский режим и его зарубежные спонсоры будут нести всю ответственность за возможные инциденты на объектах, где хранятся токсичные вещества, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Учитывая факт пренебрежения киевским режимом конвенцией по биологическому оружию, а также факт разработки им военно-биологической программы при поддержке США, учитывая также стремление режима обрести ядерное оружие, становится ясно, что украинские националистические власти, поощряемые западными странами, не остановятся ни перед чем, чтобы запугать собственный народ и устроить нападения "под чужим флагом", чтобы обвинить в этом Россию", - сказал Полянский."Я хочу подчеркнуть, что киевский националистический режим вместе с его спонсорами будет напрямую нести ответственность и будет привлечен к ответу за любые возможные инциденты с украинскими объектами, где хранятся токсичные вещества", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/khimikaty-1779524486.html

https://ria.ru/20220322/provokatsii-1779527522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф, дмитрий полянский, оон