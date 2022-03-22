20:49 22.03.2022 (обновлено: 20:54 22.03.2022)
Полянский: Киев будет нести ответственность за инциденты с химикатами
Полянский: Киев понесет ответственность за возможные инциденты на объектах с химикатами
Военнослужащий ВСУ
ООН, 22 мар - РИА Новости. Киевский режим и его зарубежные спонсоры будут нести всю ответственность за возможные инциденты на объектах, где хранятся токсичные вещества, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Учитывая факт пренебрежения киевским режимом конвенцией по биологическому оружию, а также факт разработки им военно-биологической программы при поддержке США, учитывая также стремление режима обрести ядерное оружие, становится ясно, что украинские националистические власти, поощряемые западными странами, не остановятся ни перед чем, чтобы запугать собственный народ и устроить нападения "под чужим флагом", чтобы обвинить в этом Россию", - сказал Полянский.
"Я хочу подчеркнуть, что киевский националистический режим вместе с его спонсорами будет напрямую нести ответственность и будет привлечен к ответу за любые возможные инциденты с украинскими объектами, где хранятся токсичные вещества", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.