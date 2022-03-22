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Полянский: Киев будет нести ответственность за инциденты с химикатами - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/polyanskiy-1779528437.html
Полянский: Киев будет нести ответственность за инциденты с химикатами
Полянский: Киев будет нести ответственность за инциденты с химикатами - РИА Новости, 22.03.2022
Полянский: Киев будет нести ответственность за инциденты с химикатами
Киевский режим и его зарубежные спонсоры будут нести всю ответственность за возможные инциденты на объектах, где хранятся токсичные вещества, заявил журналистам РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T20:49
2022-03-22T20:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сша
россия
вооруженные силы рф
дмитрий полянский
оон
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ООН, 22 мар - РИА Новости. Киевский режим и его зарубежные спонсоры будут нести всю ответственность за возможные инциденты на объектах, где хранятся токсичные вещества, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Учитывая факт пренебрежения киевским режимом конвенцией по биологическому оружию, а также факт разработки им военно-биологической программы при поддержке США, учитывая также стремление режима обрести ядерное оружие, становится ясно, что украинские националистические власти, поощряемые западными странами, не остановятся ни перед чем, чтобы запугать собственный народ и устроить нападения "под чужим флагом", чтобы обвинить в этом Россию", - сказал Полянский."Я хочу подчеркнуть, что киевский националистический режим вместе с его спонсорами будет напрямую нести ответственность и будет привлечен к ответу за любые возможные инциденты с украинскими объектами, где хранятся токсичные вещества", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/khimikaty-1779524486.html
https://ria.ru/20220322/provokatsii-1779527522.html
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в мире, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф, дмитрий полянский, оон
20:49 22.03.2022 (обновлено: 20:54 22.03.2022)
 
Полянский: Киев будет нести ответственность за инциденты с химикатами

Полянский: Киев понесет ответственность за возможные инциденты на объектах с химикатами

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
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ООН, 22 мар - РИА Новости. Киевский режим и его зарубежные спонсоры будут нести всю ответственность за возможные инциденты на объектах, где хранятся токсичные вещества, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Учитывая факт пренебрежения киевским режимом конвенцией по биологическому оружию, а также факт разработки им военно-биологической программы при поддержке США, учитывая также стремление режима обрести ядерное оружие, становится ясно, что украинские националистические власти, поощряемые западными странами, не остановятся ни перед чем, чтобы запугать собственный народ и устроить нападения "под чужим флагом", чтобы обвинить в этом Россию", - сказал Полянский.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 20:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Полянский: Россия никогда не планировала удары по химобъектам на Украине
"Я хочу подчеркнуть, что киевский националистический режим вместе с его спонсорами будет напрямую нести ответственность и будет привлечен к ответу за любые возможные инциденты с украинскими объектами, где хранятся токсичные вещества", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 20:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявил Полянский
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияВооруженные силы РФДмитрий ПолянскийООН
 
 
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