https://ria.ru/20220322/polsha-1779488072.html
Польша заморозила 33 миллиона долларов в рамках санкций против России
Польша заморозила 33 миллиона долларов в рамках санкций против России - РИА Новости, 22.03.2022
Польша заморозила 33 миллиона долларов в рамках санкций против России
Польша в рамках антироссийских санкций заморозила на счетах 140 миллионов злотых (около 33 миллионов долларов), сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:00
2022-03-22T17:00
2022-03-22T17:13
в мире
польша
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 22 мар – РИА Новости. Польша в рамках антироссийских санкций заморозила на счетах 140 миллионов злотых (около 33 миллионов долларов), сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.По его словам, в рамках антироссийских санкций "на счетах было заморожено более 140 миллионов злотых".Мюллер напомнил, что в настоящее время правительство ведет работу над изменениями в Конституции, чтобы иметь возможность конфисковать данные средства."Заморозить средства можно, и мы это делаем, в то время как их нельзя передать в пользу, например, жертв российского нападения на Украину", – пояснил он.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220321/rossiya-1779187832.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, санкции в отношении россии
17:00 22.03.2022 (обновлено: 17:13 22.03.2022)
Польша заморозила 33 миллиона долларов в рамках санкций против России
Польша заморозила на счетах около 33 миллионов долларов в рамках антироссийских санкций
ВАРШАВА, 22 мар – РИА Новости. Польша в рамках антироссийских санкций заморозила на счетах 140 миллионов злотых (около 33 миллионов долларов), сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
По его словам, в рамках антироссийских санкций "на счетах было заморожено более 140 миллионов злотых".
Мюллер напомнил, что в настоящее время правительство ведет работу над изменениями в Конституции, чтобы иметь возможность конфисковать данные средства.
"Заморозить средства можно, и мы это делаем, в то время как их нельзя передать в пользу, например, жертв российского нападения на Украину", – пояснил он.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины
. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, санкции Запада весьма серьезные, Россия
готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США
и Евросоюз
фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.