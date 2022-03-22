https://ria.ru/20220322/polsha-1779488072.html

Польша заморозила 33 миллиона долларов в рамках санкций против России

Польша заморозила 33 миллиона долларов в рамках санкций против России - РИА Новости, 22.03.2022

Польша заморозила 33 миллиона долларов в рамках санкций против России

Польша в рамках антироссийских санкций заморозила на счетах 140 миллионов злотых (около 33 миллионов долларов), сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:00

2022-03-22T17:00

2022-03-22T17:13

в мире

польша

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 22 мар – РИА Новости. Польша в рамках антироссийских санкций заморозила на счетах 140 миллионов злотых (около 33 миллионов долларов), сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.По его словам, в рамках антироссийских санкций "на счетах было заморожено более 140 миллионов злотых".Мюллер напомнил, что в настоящее время правительство ведет работу над изменениями в Конституции, чтобы иметь возможность конфисковать данные средства."Заморозить средства можно, и мы это делаем, в то время как их нельзя передать в пользу, например, жертв российского нападения на Украину", – пояснил он.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220321/rossiya-1779187832.html

польша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, санкции в отношении россии