https://ria.ru/20220322/podrabotka-1779370923.html

Россияне назвали самые популярные сферы для подработки

Россияне назвали самые популярные сферы для подработки - РИА Новости, 22.03.2022

Россияне назвали самые популярные сферы для подработки

Самыми популярными сферами для подработки у россиян являются строительство, транспорт и IT: дополнительный заработок в этих направлениях хотели бы найти 14%,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T04:48

2022-03-22T04:48

2022-03-22T04:49

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024518_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_687c96bcac866db6bf2926c3a191f00b.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Самыми популярными сферами для подработки у россиян являются строительство, транспорт и IT: дополнительный заработок в этих направлениях хотели бы найти 14%, 12% и 11% граждан соответственно, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Специалисты опросили свыше 3700 пользователей сервиса из всех регионов России. Так, согласно исследованию, "14% опрошенных жителей России находятся в поиске подработки в сфере строительства. 12% респондентов рассказали, что ищут дополнительную занятость в отрасли транспорта и логистики, а 11% — в сфере IT".По 8% участников исследования отметили, что хотели бы подрабатывать в сфере производства и агропрома или в бытовых услугах. Еще 6% опрошенных указали, что рассматривают подработку в отрасли дизайна, а 5% — в сфере образования. Кроме того, 4% респондентов хотели бы получать дополнительный заработок от работы в отрасли охраны, а по 3% — в маркетинге или бухгалтерии. Респонденты указывали и другие сферы подработок, но они набрали менее 3% голосов.При этом 40% опрошенных указали, что на подработке хотели бы получать до 30 тысяч рублей в месяц, а 26% — от 30 до 50 тысяч рублей. Каждый пятый респондент (21%) желает получать больше 50 тысяч рублей в месяц от дополнительной занятости, и только 13% граждан, согласно исследованию, готовы получать от подработки до 15 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220321/rabota-1779193822.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество