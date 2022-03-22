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В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 22.03.2022
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В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 22.03.2022
В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
Подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка задержали в Ставропольском крае, им оказался 14-летний подросток, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T01:02
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происшествия
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка задержали в Ставропольском крае, им оказался 14-летний подросток, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения ребёнка на Ставрополье, его тело с ножевыми ранениями в понедельник нашли на пустыре.По данным следствия, 20 марта подростки встретились на одной из улиц города Невинномысска, после чего вместе пошли за город, где 14-летний нанес 12-летнему мальчику ножевые ранения, от которых тот скончался.Отмечается, что следователями проведен осмотр места происшествия, на котором найдены следы преступления, расследование продолжается.
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происшествия, россия
01:02 22.03.2022
 
В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка

Подозреваемым в убийстве ребенка в Ставропольском крае оказался 14-летний подросток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка задержали в Ставропольском крае, им оказался 14-летний подросток, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения ребёнка на Ставрополье, его тело с ножевыми ранениями в понедельник нашли на пустыре.
"Благодаря грамотно организованным следственным действиям следователей СК России и оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников ГУ МВД и УФСБ России по Ставропольскому краю, преступление было раскрыто по горячим следам. Установлены обстоятельства преступления и причастное к его совершению лицо. Им оказался 14-летний подросток", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 20 марта подростки встретились на одной из улиц города Невинномысска, после чего вместе пошли за город, где 14-летний нанес 12-летнему мальчику ножевые ранения, от которых тот скончался.
Отмечается, что следователями проведен осмотр места происшествия, на котором найдены следы преступления, расследование продолжается.
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