https://ria.ru/20220322/podozrevaemyy-1779364473.html
В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 22.03.2022
В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
Подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка задержали в Ставропольском крае, им оказался 14-летний подросток, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T01:02
2022-03-22T01:02
2022-03-22T01:02
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка задержали в Ставропольском крае, им оказался 14-летний подросток, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения ребёнка на Ставрополье, его тело с ножевыми ранениями в понедельник нашли на пустыре.По данным следствия, 20 марта подростки встретились на одной из улиц города Невинномысска, после чего вместе пошли за город, где 14-летний нанес 12-летнему мальчику ножевые ранения, от которых тот скончался.Отмечается, что следователями проведен осмотр места происшествия, на котором найдены следы преступления, расследование продолжается.
https://ria.ru/20220321/ubiystvo-1779262273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
Подозреваемым в убийстве ребенка в Ставропольском крае оказался 14-летний подросток
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка задержали в Ставропольском крае, им оказался 14-летний подросток, сообщается
в Telegram-канале СК РФ.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения ребёнка на Ставрополье, его тело с ножевыми ранениями в понедельник нашли на пустыре.
"Благодаря грамотно организованным следственным действиям следователей СК России и оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников ГУ МВД и УФСБ России по Ставропольскому краю, преступление было раскрыто по горячим следам. Установлены обстоятельства преступления и причастное к его совершению лицо. Им оказался 14-летний подросток", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 20 марта подростки встретились на одной из улиц города Невинномысска, после чего вместе пошли за город, где 14-летний нанес 12-летнему мальчику ножевые ранения, от которых тот скончался.
Отмечается, что следователями проведен осмотр места происшествия, на котором найдены следы преступления, расследование продолжается.