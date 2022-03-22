https://ria.ru/20220322/podozrevaemyy-1779364473.html

В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка

В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 22.03.2022

В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка

Подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка задержали в Ставропольском крае, им оказался 14-летний подросток, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T01:02

2022-03-22T01:02

2022-03-22T01:02

происшествия

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка задержали в Ставропольском крае, им оказался 14-летний подросток, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения ребёнка на Ставрополье, его тело с ножевыми ранениями в понедельник нашли на пустыре.По данным следствия, 20 марта подростки встретились на одной из улиц города Невинномысска, после чего вместе пошли за город, где 14-летний нанес 12-летнему мальчику ножевые ранения, от которых тот скончался.Отмечается, что следователями проведен осмотр места происшествия, на котором найдены следы преступления, расследование продолжается.

https://ria.ru/20220321/ubiystvo-1779262273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия