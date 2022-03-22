https://ria.ru/20220322/platforma-1779393955.html
Центробанк начинает подключать к антиотмывочной платформе все банки
Центробанк начинает подключать к антиотмывочной платформе все банки - РИА Новости, 22.03.2022
Центробанк начинает подключать к антиотмывочной платформе все банки
Банк России начинает подключать к антиотмывочной платформе "Знай своего клиента" все банки в пилотном режиме, чтобы избежать технологических проблем ко времени, РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:37
2022-03-22T10:37
2022-03-22T10:54
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России начинает подключать к антиотмывочной платформе "Знай своего клиента" все банки в пилотном режиме, чтобы избежать технологических проблем ко времени, когда сервис должен заработать, сообщает регулятор."Регулятор предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) в пилотном режиме. Это даст им возможность убедиться в готовности своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с Банком России с 1 июля 2022 года, как предусмотрено законом, а также избежать технологических проблем", - говорится в сообщении.Указывается, что специалисты ЦБ будут консультировать банки и оказывать им техническую поддержку. "В течение нескольких месяцев предстоит отработать технологию, которая позволит регулятору ежедневно получать от банков информацию об их клиентах (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях). Банк России, в свою очередь, будет передавать кредитным организациям сведения об уровне риска клиентов по антиотмывочному законодательству", - пояснили в ЦБ.В конце прошлого года уже было организовано тестирование платформы с 40 кредитными организациями, в том числе с большинством системно значимых банков.Банк России считает, что запуск платформы ЗСК позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и кредитные организации, сконцентрировав внимание последних на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых составляет менее 1% от общего количества зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Президент в конце прошлого года подписал закон о создании на базе ЦБ РФ данной платформы, через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов - юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
https://ria.ru/20220322/valyuta-1779330351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
10:37 22.03.2022 (обновлено: 10:54 22.03.2022)
Центробанк начинает подключать к антиотмывочной платформе все банки
ЦБ начинает подключать к антиотмывочной платформе все банки в пилотном режиме
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Банк России начинает подключать к антиотмывочной платформе "Знай своего клиента" все банки в пилотном режиме, чтобы избежать технологических проблем ко времени, когда сервис должен заработать, сообщает
регулятор.
"Регулятор предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) в пилотном режиме. Это даст им возможность убедиться в готовности своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с Банком России с 1 июля 2022 года, как предусмотрено законом, а также избежать технологических проблем", - говорится в сообщении.
Указывается, что специалисты ЦБ будут консультировать банки и оказывать им техническую поддержку. "В течение нескольких месяцев предстоит отработать технологию, которая позволит регулятору ежедневно получать от банков информацию об их клиентах (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях). Банк России, в свою очередь, будет передавать кредитным организациям сведения об уровне риска клиентов по антиотмывочному законодательству", - пояснили в ЦБ.
В конце прошлого года уже было организовано тестирование платформы с 40 кредитными организациями, в том числе с большинством системно значимых банков.
Банк России считает, что запуск платформы ЗСК позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и кредитные организации, сконцентрировав внимание последних на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых составляет менее 1% от общего количества зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Президент в конце прошлого года подписал закон о создании на базе ЦБ РФ данной платформы, через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов - юрлиц и индивидуальных предпринимателей.