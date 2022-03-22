Песков опроверг утверждения, что Путин "зол на украинцев"
Пресс-секретарь президента Песков опроверг утверждения, что Путин "зол на украинцев"
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения, что Владимир Путин якобы зол на украинцев, он отметил, что российский лидер зол на тех людей на Украине, кто хотят стать частью НАТО и разместить американские ракеты, кто запрещает людям говорить по-русски, кто хотел бы говорить с минской переговорной группой несколько лет, не выполняя обязательств.
Журналист CNN заявила, что некие аналитики считают, что Путин может быть зол на украинцев. Она также привела слова финского президента Саули Ниинистё, который по ее словам, говорил о "растущей ненависти" Путина к украинскому руководству и народу.
"Он не зол на украинцев, и никто здесь, в России, не зол на украинцев. Он зол на тех людей на Украине, которые хотят стать частью НАТО, кто хочет развернуть американские ядерные ракеты на своей территории. Он зол на тех людей на Украине, кто запрещает говорить по-русски в своей стране... Он зол на тех людей, которые носят нацистскую символику на улицах Киева и Львова. Он зол на тех людей на Украине, которые хотели бы говорить с миром, с минской переговорной группой несколько лет, не выполняя никаких обязательств", - заявил Песков в эфире телеканала.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.