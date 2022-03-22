https://ria.ru/20220322/peskov-1779539525.html

Песков опроверг утверждения, что Путин "зол на украинцев"

Песков опроверг утверждения, что Путин "зол на украинцев" - РИА Новости, 22.03.2022

Песков опроверг утверждения, что Путин "зол на украинцев"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения, что Владимир Путин якобы зол на украинцев, он отметил, что российский лидер зол на тех людей... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T22:59

2022-03-22T22:59

2022-03-22T22:59

владимир путин

россия

дмитрий песков

украина

нато

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения, что Владимир Путин якобы зол на украинцев, он отметил, что российский лидер зол на тех людей на Украине, кто хотят стать частью НАТО и разместить американские ракеты, кто запрещает людям говорить по-русски, кто хотел бы говорить с минской переговорной группой несколько лет, не выполняя обязательств.Журналист CNN заявила, что некие аналитики считают, что Путин может быть зол на украинцев. Она также привела слова финского президента Саули Ниинистё, который по ее словам, говорил о "растущей ненависти" Путина к украинскому руководству и народу."Он не зол на украинцев, и никто здесь, в России, не зол на украинцев. Он зол на тех людей на Украине, которые хотят стать частью НАТО, кто хочет развернуть американские ядерные ракеты на своей территории. Он зол на тех людей на Украине, кто запрещает говорить по-русски в своей стране... Он зол на тех людей, которые носят нацистскую символику на улицах Киева и Львова. Он зол на тех людей на Украине, которые хотели бы говорить с миром, с минской переговорной группой несколько лет, не выполняя никаких обязательств", - заявил Песков в эфире телеканала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/propaganda-1775544404.html

https://ria.ru/20220322/ukrainy-1779535156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, дмитрий песков, украина, нато