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Песков опроверг утверждения, что Путин "зол на украинцев" - РИА Новости, 22.03.2022
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Песков опроверг утверждения, что Путин "зол на украинцев"
Песков опроверг утверждения, что Путин "зол на украинцев" - РИА Новости, 22.03.2022
Песков опроверг утверждения, что Путин "зол на украинцев"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения, что Владимир Путин якобы зол на украинцев, он отметил, что российский лидер зол на тех людей... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T22:59
2022-03-22T22:59
владимир путин
россия
дмитрий песков
украина
нато
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения, что Владимир Путин якобы зол на украинцев, он отметил, что российский лидер зол на тех людей на Украине, кто хотят стать частью НАТО и разместить американские ракеты, кто запрещает людям говорить по-русски, кто хотел бы говорить с минской переговорной группой несколько лет, не выполняя обязательств.Журналист CNN заявила, что некие аналитики считают, что Путин может быть зол на украинцев. Она также привела слова финского президента Саули Ниинистё, который по ее словам, говорил о "растущей ненависти" Путина к украинскому руководству и народу."Он не зол на украинцев, и никто здесь, в России, не зол на украинцев. Он зол на тех людей на Украине, которые хотят стать частью НАТО, кто хочет развернуть американские ядерные ракеты на своей территории. Он зол на тех людей на Украине, кто запрещает говорить по-русски в своей стране... Он зол на тех людей, которые носят нацистскую символику на улицах Киева и Львова. Он зол на тех людей на Украине, которые хотели бы говорить с миром, с минской переговорной группой несколько лет, не выполняя никаких обязательств", - заявил Песков в эфире телеканала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/propaganda-1775544404.html
https://ria.ru/20220322/ukrainy-1779535156.html
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владимир путин, россия, дмитрий песков, украина, нато
22:59 22.03.2022
 
Песков опроверг утверждения, что Путин "зол на украинцев"

Пресс-секретарь президента Песков опроверг утверждения, что Путин "зол на украинцев"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения, что Владимир Путин якобы зол на украинцев, он отметил, что российский лидер зол на тех людей на Украине, кто хотят стать частью НАТО и разместить американские ракеты, кто запрещает людям говорить по-русски, кто хотел бы говорить с минской переговорной группой несколько лет, не выполняя обязательств.
Журналист CNN заявила, что некие аналитики считают, что Путин может быть зол на украинцев. Она также привела слова финского президента Саули Ниинистё, который по ее словам, говорил о "растущей ненависти" Путина к украинскому руководству и народу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 13:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинцы стали жертвами пропаганды, заявил Песков
"Он не зол на украинцев, и никто здесь, в России, не зол на украинцев. Он зол на тех людей на Украине, которые хотят стать частью НАТО, кто хочет развернуть американские ядерные ракеты на своей территории. Он зол на тех людей на Украине, кто запрещает говорить по-русски в своей стране... Он зол на тех людей, которые носят нацистскую символику на улицах Киева и Львова. Он зол на тех людей на Украине, которые хотели бы говорить с миром, с минской переговорной группой несколько лет, не выполняя никаких обязательств", - заявил Песков в эфире телеканала.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 22:04
Песков заявил, что есть украинцы, сотрудничающие с российскими военными
 
Владимир ПутинРоссияДмитрий ПесковУкраинаНАТО
 
 
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