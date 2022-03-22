https://ria.ru/20220322/peskov-1779537881.html
Песков заявил, что спецоперация на Украине идет по плану
Песков заявил, что спецоперация на Украине идет по плану - РИА Новости, 22.03.2022
Песков заявил, что спецоперация на Украине идет по плану
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине идет в соответствии с планами. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T22:31
2022-03-22T22:31
2022-03-22T22:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине идет в соответствии с планами."Мы говорим о проходящей специальной военной операции, и она идет строго в соответствии с планами и целями, установленными заранее", - заявил Песков в эфире телеканала CNN.Он отметил, что никто изначально и не считал, что спецоперация может занять пару дней, так как это серьезная операция с серьезными целями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779534018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
22:31 22.03.2022 (обновлено: 22:32 22.03.2022)
Песков заявил, что спецоперация на Украине идет по плану
Пресс-секретарь президента Песков: специальная военная операция на Украине идет по плану