https://ria.ru/20220322/peskov-1779536198.html

Песков: Россия до последнего надеялась на прорыв в "нормандском формате"

Песков: Россия до последнего надеялась на прорыв в "нормандском формате" - РИА Новости, 22.03.2022

Песков: Россия до последнего надеялась на прорыв в "нормандском формате"

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия до последнего момента не хотела верить, что никто не послушает ее... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T22:14

2022-03-22T22:14

2022-03-22T22:30

в мире

россия

украина

донбасс

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия до последнего момента не хотела верить, что никто не послушает ее обеспокоенности.По его словам, Россия надеялась, что Украина не будет готовиться к ударам по Донбассу, надеялась, что в итоге случится прорыв в "нормандском формате", однако России все-таки стало абсолютно понятно, что Украина пойдет на наступление против Донбасса. "До последнего момента мы не хотели верить, что никто не послушает наши обеспокоенности, никто не предостережет Украину от этих действий, никто не подтолкнет Украину к решению в рамках "нормандского" процесса. Но никто этого не сделал", - сказал Песков в эфире телеканала CNN.

https://ria.ru/20220322/rossiya-1779532856.html

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украина

донбасс

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, дмитрий песков