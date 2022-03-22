09:00 22.03.2022 (обновлено: 11:02 22.03.2022)
В Пентагоне "чешут затылок" из-за применения Россией гиперзвуковой ракеты
Пентагон: не совсем понятно, зачем ВС России применили гиперзвуковой "Кинжал" на Украине
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Пентагон
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Применение российскими военными гиперзвукового оружия в ходе спецоперации на Украине поставило в тупик Минобороны США, сообщил высокопоставленный представитель ведомства.
Он уточнил, что в Пентагоне пока не могут "независимо подтвердить" или опровергнуть заявления российских военных о запуске ракет "Кинжал".
"Тут нет полной ясности. Мы полагаем, что это, разумеется, возможно, но, честно говоря, заставляет чесать в затылке немного. Не совсем понятно зачем", — добавил чиновник.
"Но с чисто военной точки зрения, это не выглядит апофеозом практичности", — заключил представитель Пентагона.
Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил журналистам, что авиационные ракетные комплексы "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожили подземные защищенные хранилища украинских авиабомб и боевых частей для ракет "Точка-У" в Ивано-Франковской области Украины, а также склады ГСМ в Николаевской области.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.