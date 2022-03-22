https://ria.ru/20220322/pentagon-1779380343.html

В Пентагоне "чешут затылок" из-за применения Россией гиперзвуковой ракеты

В Пентагоне "чешут затылок" из-за применения Россией гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 22.03.2022

В Пентагоне "чешут затылок" из-за применения Россией гиперзвуковой ракеты

Применение российскими военными гиперзвукового оружия в ходе спецоперации на Украине поставило в тупик Минобороны США, сообщил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:00

2022-03-22T09:00

2022-03-22T11:02

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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Применение российскими военными гиперзвукового оружия в ходе спецоперации на Украине поставило в тупик Минобороны США, сообщил высокопоставленный представитель ведомства.Он уточнил, что в Пентагоне пока не могут "независимо подтвердить" или опровергнуть заявления российских военных о запуске ракет "Кинжал".Он не исключил, что Москва таким образом хотела послать Западу и Украине сигнал и получить дополнительный аргумент на продолжающихся переговорах по урегулированию."Но с чисто военной точки зрения, это не выглядит апофеозом практичности", — заключил представитель Пентагона.Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил журналистам, что авиационные ракетные комплексы "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожили подземные защищенные хранилища украинских авиабомб и боевых частей для ракет "Точка-У" в Ивано-Франковской области Украины, а также склады ГСМ в Николаевской области.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

https://ria.ru/20220322/s-400-1779365447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, министерство обороны сша, сша, россия, украина