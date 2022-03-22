https://ria.ru/20220322/pensiya-1779372736.html
Россиянам рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля
Россиянам рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля - РИА Новости, 22.03.2022
Россиянам рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля
Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению повысят с 1 апреля, их рост составит 8,6 процента. Индексация, как рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T06:27
2022-03-22T06:27
2022-03-22T07:35
россия
владимир путин
общество
пенсия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению повысят с 1 апреля, их рост составит 8,6 процента. Индексация, как рассказала агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, коснется четырех миллионов россиян.Она напомнила, что социальные пенсии также получают дети-инвалиды, а ряд категорий населения получают две пенсии. Например, это участники ВОВ и инвалиды по военной травме.Индексация пенсий с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год проходит ежегодно с 1 апреля. На этот год в бюджете было заложено повышение на 7,7%, но президент Владимир Путин поручил индексировать их на 8,6% с учетом инфляции.Достаточно средствВ бюджете Российской Федерации достаточно средств для повышения зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий, социальных выплат заявил РИА Новости в минувшую среду глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.Указ президентаВладимир Путин 16 марта подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации".В нем отмечается, что главы регионов должны принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе рассмотреть возможность адресной поддержки разных категорий людей и единовременных денежных выплат.Документ также подразумевает мониторинг цен на товары первой необходимости, устранение повышенного спроса на некоторые товары и поддержку занятости.Кроме того, Путин подписал закон о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.Обязательства перед пенсионерамиОбязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются, санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий, не затронули Сбербанк, заявили в министерстве труда и социальной защиты России.Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что правительство будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и не даст пенсионеров в обиду в текущих условиях."Пенсионеры – это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду", - сказал Силуанов.
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россия, владимир путин, общество, пенсия
06:27 22.03.2022 (обновлено: 07:35 22.03.2022)
Россиянам рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля
Экономист Григорьева заявила о повышении пенсий четырем миллионам россиян с 1 апреля
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению повысят с 1 апреля, их рост составит 8,6 процента. Индексация, как рассказала
агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, коснется четырех миллионов россиян.
Она напомнила, что социальные пенсии также получают дети-инвалиды, а ряд категорий населения получают две пенсии. Например, это участники ВОВ и инвалиды по военной травме.
Индексация пенсий с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год проходит ежегодно с 1 апреля. На этот год в бюджете было заложено повышение на 7,7%, но президент Владимир Путин
поручил индексировать их на 8,6% с учетом инфляции.
Достаточно средств
В бюджете Российской Федерации
достаточно средств для повышения зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий, социальных выплат заявил РИА Новости в минувшую среду глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
"Это (индексация – Прим. ред.) своевременные меры, потому что мы видим, что инфляция есть и нам нужно реагировать соответственным образом, чтобы реальные доходы населения не падали", - подчеркнул он.
Указ президента
Владимир Путин 16 марта подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации".
В нем отмечается, что главы регионов должны принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе рассмотреть возможность адресной поддержки разных категорий людей и единовременных денежных выплат.
Документ также подразумевает мониторинг цен на товары первой необходимости, устранение повышенного спроса на некоторые товары и поддержку занятости.
Кроме того, Путин подписал закон о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.
Обязательства перед пенсионерами
Обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются, санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий, не затронули Сбербанк
, заявили в министерстве труда и социальной защиты России.
"Все обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются сейчас и будут выполняться в будущем", - следует из комментария Минтруда, размещенного в Telegram портала "Объясняем.рф".
Министр финансов Антон Силуанов
, в свою очередь, заявил, что правительство будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и не даст пенсионеров в обиду в текущих условиях.
"Пенсионеры – это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду", - сказал Силуанов.