https://ria.ru/20220322/pensii-1779366266.html

Гражданам рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля

Гражданам рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля - РИА Новости, 22.03.2022

Гражданам рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля

С 1 апреля будут повышены социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению – их рост составит 8,6%. Повышение затронет четыре миллиона россиян,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T04:19

2022-03-22T04:19

2022-03-22T05:44

владимир путин

россия

общество

пенсии

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. С 1 апреля будут повышены социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению – их рост составит 8,6%. Повышение затронет четыре миллиона россиян, рассказывает агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.Она напомнила, что социальные пенсии также получают дети-инвалиды, а ряд категорий населения получают две пенсии. Например, это участники ВОВ и инвалиды по военной травме.Индексация пенсий с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год проходит ежегодно с 1 апреля. На этот год в бюджете было заложено повышение на 7,7%, но президент Владимир Путин поручил индексировать их на 8,6% с учетом инфляции."Эффективность системы пенсионного обеспечения — это приоритетная задача государства, закреплённая Конституцией РФ (часть 6, ст.75). Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения", — заключила экономист.

https://ria.ru/20220321/indeksatsiya-1779319461.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

владимир путин, россия, общество, пенсии