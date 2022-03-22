04:19 22.03.2022 (обновлено: 05:44 22.03.2022)
Гражданам рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля
Экономист РУДН Григорьева: с 1 апреля пенсии на 8,6% повысят четырем миллионам россиян
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. С 1 апреля будут повышены социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению – их рост составит 8,6%. Повышение затронет четыре миллиона россиян, рассказывает агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
Она напомнила, что социальные пенсии также получают дети-инвалиды, а ряд категорий населения получают две пенсии. Например, это участники ВОВ и инвалиды по военной травме.
Индексация пенсий с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год проходит ежегодно с 1 апреля. На этот год в бюджете было заложено повышение на 7,7%, но президент Владимир Путин поручил индексировать их на 8,6% с учетом инфляции.
"Эффективность системы пенсионного обеспечения — это приоритетная задача государства, закреплённая Конституцией РФ (часть 6, ст.75). Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения", — заключила экономист.