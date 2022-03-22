https://ria.ru/20220322/pavodok-1779659402.html
Почти 195 км русел малых рек и ручьев подготовят к паводку в Москве
Почти 195 км русел малых рек и ручьев подготовят к паводку в Москве - РИА Новости, 23.03.2022
Почти 195 км русел малых рек и ручьев подготовят к паводку в Москве
Почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев подготовят к пропуску весеннего паводка в Москве, уберут упавшие ветки, бытовой мусор, сообщается в... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T14:55
2022-03-22T14:55
2022-03-23T15:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151904/31/1519043113_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e0cbcd3400b64b798a976188c8bee7d.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев подготовят к пропуску весеннего паводка в Москве, уберут упавшие ветки, бытовой мусор, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев подготовим к пропуску весеннего паводка. Специалисты ГУП "Мосводосток" обследуют водные артерии, убирают упавшие ветки, бытовой мусор. Для ликвидации обмелевших участков, затрудняющих естественное течение воды, проводят дноуглубление и извлекают донные наносы песка и грунта", - говорится в сообщении.Отмечается, что контроль пропускной способности открытых русел рек и ручьев и водосточной сети усиливается в период паводка для оперативного беспрепятственного пропуска талых вод.
https://realty.ria.ru/20220321/pavodok-1778901496.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151904/31/1519043113_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c028184605e4f44d9d45ca179629e36f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, городское хозяйство москвы, москва