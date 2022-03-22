https://ria.ru/20220322/pavodok-1779659402.html

Почти 195 км русел малых рек и ручьев подготовят к паводку в Москве

Почти 195 км русел малых рек и ручьев подготовят к паводку в Москве - РИА Новости, 23.03.2022

Почти 195 км русел малых рек и ручьев подготовят к паводку в Москве

Почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев подготовят к пропуску весеннего паводка в Москве, уберут упавшие ветки, бытовой мусор, сообщается в... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-22T14:55

2022-03-22T14:55

2022-03-23T15:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

городское хозяйство москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151904/31/1519043113_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e0cbcd3400b64b798a976188c8bee7d.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев подготовят к пропуску весеннего паводка в Москве, уберут упавшие ветки, бытовой мусор, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев подготовим к пропуску весеннего паводка. Специалисты ГУП "Мосводосток" обследуют водные артерии, убирают упавшие ветки, бытовой мусор. Для ликвидации обмелевших участков, затрудняющих естественное течение воды, проводят дноуглубление и извлекают донные наносы песка и грунта", - говорится в сообщении.Отмечается, что контроль пропускной способности открытых русел рек и ручьев и водосточной сети усиливается в период паводка для оперативного беспрепятственного пропуска талых вод.

https://realty.ria.ru/20220321/pavodok-1778901496.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, городское хозяйство москвы, москва