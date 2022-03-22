Рейтинг@Mail.ru
Почти 195 км русел малых рек и ручьев подготовят к паводку в Москве - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220322/pavodok-1779659402.html
Почти 195 км русел малых рек и ручьев подготовят к паводку в Москве
Почти 195 км русел малых рек и ручьев подготовят к паводку в Москве - РИА Новости, 23.03.2022
Почти 195 км русел малых рек и ручьев подготовят к паводку в Москве
Почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев подготовят к пропуску весеннего паводка в Москве, уберут упавшие ветки, бытовой мусор, сообщается в... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T14:55
2022-03-23T15:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151904/31/1519043113_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e0cbcd3400b64b798a976188c8bee7d.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев подготовят к пропуску весеннего паводка в Москве, уберут упавшие ветки, бытовой мусор, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев подготовим к пропуску весеннего паводка. Специалисты ГУП "Мосводосток" обследуют водные артерии, убирают упавшие ветки, бытовой мусор. Для ликвидации обмелевших участков, затрудняющих естественное течение воды, проводят дноуглубление и извлекают донные наносы песка и грунта", - говорится в сообщении.Отмечается, что контроль пропускной способности открытых русел рек и ручьев и водосточной сети усиливается в период паводка для оперативного беспрепятственного пропуска талых вод.
https://realty.ria.ru/20220321/pavodok-1778901496.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151904/31/1519043113_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c028184605e4f44d9d45ca179629e36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мосводосток, городское хозяйство москвы, москва
14:55 22.03.2022 (обновлено: 15:54 23.03.2022)
 

Почти 195 км русел малых рек и ручьев подготовят к паводку в Москве

© Фото : предоставлено МЧС РФЛиквидация паводка
Ликвидация паводка - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : предоставлено МЧС РФ
Ликвидация паводка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев подготовят к пропуску весеннего паводка в Москве, уберут упавшие ветки, бытовой мусор, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев подготовим к пропуску весеннего паводка. Специалисты ГУП "Мосводосток" обследуют водные артерии, убирают упавшие ветки, бытовой мусор. Для ликвидации обмелевших участков, затрудняющих естественное течение воды, проводят дноуглубление и извлекают донные наносы песка и грунта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контроль пропускной способности открытых русел рек и ручьев и водосточной сети усиливается в период паводка для оперативного беспрепятственного пропуска талых вод.
Облет территорий в преддверии паводка - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Вешняя вода – ерунда: как город-гигант готовится к паводку
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала