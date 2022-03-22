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Кадыров сообщил о планах провести военный парад в Киеве - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/parad-1779526883.html
Кадыров сообщил о планах провести военный парад в Киеве
Кадыров сообщил о планах провести военный парад в Киеве - РИА Новости, 22.03.2022
Кадыров сообщил о планах провести военный парад в Киеве
Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов в ходе визита в расположение чеченских бойцов на Украине пообещал, что в Киеве пройдёт военный парад, который... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T20:39
2022-03-22T20:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
руслан алханов
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ГРОЗНЫЙ, 22 мар – РИА Новости. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов в ходе визита в расположение чеченских бойцов на Украине пообещал, что в Киеве пройдёт военный парад, который ознаменует успех российских войск "над коварным врагом", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов посетил на Украине расположение бойцов, участвующих в специальной операции по спасению населения ДНР, ЛНР от бандеровских и нацистских банд, а также прочей нечисти", - написал Кадыров в канале Telegram.По его словам, Алханов отметил, что "успехи российских войск на всех фронтах Украины и ощутимый вклад представителей силовых ведомств ЧР в победу над коварным врагом" приведут к результату - военному параду в Киеве, "в котором примут участие и чеченские бойцы на нашей специальной технике".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/kramotorsk-1779517610.html
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в мире, руслан алханов, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), украина, киев
20:39 22.03.2022
 
Кадыров сообщил о планах провести военный парад в Киеве

Глава Чечни Кадыров сообщил о планах провести военный парад в Киеве

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 22 мар – РИА Новости. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов в ходе визита в расположение чеченских бойцов на Украине пообещал, что в Киеве пройдёт военный парад, который ознаменует успех российских войск "над коварным врагом", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов посетил на Украине расположение бойцов, участвующих в специальной операции по спасению населения ДНР, ЛНР от бандеровских и нацистских банд, а также прочей нечисти", - написал Кадыров в канале Telegram.
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По его словам, Алханов отметил, что "успехи российских войск на всех фронтах Украины и ощутимый вклад представителей силовых ведомств ЧР в победу над коварным врагом" приведут к результату - военному параду в Киеве, "в котором примут участие и чеченские бойцы на нашей специальной технике".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРуслан АлхановВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)УкраинаКиев
 
 
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