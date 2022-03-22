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В Калининградской области прошла первая репетиция парада Победы - РИА Новости, 22.03.2022
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В Калининградской области прошла первая репетиция парада Победы
В Калининградской области прошла первая репетиция парада Победы - РИА Новости, 22.03.2022
В Калининградской области прошла первая репетиция парада Победы
Первая репетиция парада Победы прошла на калининградском аэродроме Храброво, 9 мая по центральной площади Калининграда проедут 77 единиц боевой техники,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:26
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т-34
панцирь-с1
т-72б3
общество
день победы
парад победы
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КАЛИНИНГРАД, 22 мар – РИА Новости. Первая репетиция парада Победы прошла на калининградском аэродроме Храброво, 9 мая по центральной площади Калининграда проедут 77 единиц боевой техники, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа по Балтфлоту."Военная техника будет представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками "Гиацинт", самоходными артиллерийскими установками "Гвоздика", зенитно-ракетными комплексами "С-400", зенитно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" тактическими ракетными комплексами "Искандер", противокорабельными береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", реактивными системами залпового огня "Ураган" и "Град", бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто- и бронетехникой", - рассказали военные.Кроме того, по информации пресс-службы, зрителям парада покажут дистанционно управляемый, роботизированный комплекс "Платформа - М", бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр-М", а также легендарный танк Т-34.Как уточняется, во время тренировки механики-водители отрабатывали синхронность действий в парадном строю. Для этого необходимо поддерживать определённую скорость движения, выполнять различные манёвры и при этом не нарушать единый строй.
https://ria.ru/20210511/veteran-1731704761.html
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т-34, панцирь-с1, т-72б3, общество, день победы, парад победы
11:26 22.03.2022
 
В Калининградской области прошла первая репетиция парада Победы

Первая репетиция парада Победы прошла на аэродроме Храброво в Калининградской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 22 мар – РИА Новости. Первая репетиция парада Победы прошла на калининградском аэродроме Храброво, 9 мая по центральной площади Калининграда проедут 77 единиц боевой техники, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа по Балтфлоту.
"Военная техника будет представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками "Гиацинт", самоходными артиллерийскими установками "Гвоздика", зенитно-ракетными комплексами "С-400", зенитно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" тактическими ракетными комплексами "Искандер", противокорабельными береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", реактивными системами залпового огня "Ураган" и "Град", бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто- и бронетехникой", - рассказали военные.
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Кроме того, по информации пресс-службы, зрителям парада покажут дистанционно управляемый, роботизированный комплекс "Платформа - М", бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр-М", а также легендарный танк Т-34.
Как уточняется, во время тренировки механики-водители отрабатывали синхронность действий в парадном строю. Для этого необходимо поддерживать определённую скорость движения, выполнять различные манёвры и при этом не нарушать единый строй.
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