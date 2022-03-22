https://ria.ru/20220322/parad-1779406911.html

В Калининградской области прошла первая репетиция парада Победы

В Калининградской области прошла первая репетиция парада Победы - РИА Новости, 22.03.2022

В Калининградской области прошла первая репетиция парада Победы

Первая репетиция парада Победы прошла на калининградском аэродроме Храброво, 9 мая по центральной площади Калининграда проедут 77 единиц боевой техники,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:26

2022-03-22T11:26

2022-03-22T11:26

т-34

панцирь-с1

т-72б3

общество

день победы

парад победы

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КАЛИНИНГРАД, 22 мар – РИА Новости. Первая репетиция парада Победы прошла на калининградском аэродроме Храброво, 9 мая по центральной площади Калининграда проедут 77 единиц боевой техники, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа по Балтфлоту."Военная техника будет представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками "Гиацинт", самоходными артиллерийскими установками "Гвоздика", зенитно-ракетными комплексами "С-400", зенитно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" тактическими ракетными комплексами "Искандер", противокорабельными береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", реактивными системами залпового огня "Ураган" и "Град", бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто- и бронетехникой", - рассказали военные.Кроме того, по информации пресс-службы, зрителям парада покажут дистанционно управляемый, роботизированный комплекс "Платформа - М", бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр-М", а также легендарный танк Т-34.Как уточняется, во время тренировки механики-водители отрабатывали синхронность действий в парадном строю. Для этого необходимо поддерживать определённую скорость движения, выполнять различные манёвры и при этом не нарушать единый строй.

https://ria.ru/20210511/veteran-1731704761.html

https://ria.ru/20210510/aktsiya-1731665290.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

т-34, панцирь-с1, т-72б3, общество, день победы, парад победы