https://ria.ru/20220322/palmira-1779411228.html

Петербургские специалисты начинают реставрацию Триумфальной арки Пальмиры

Петербургские специалисты начинают реставрацию Триумфальной арки Пальмиры - РИА Новости, 23.03.2022

Петербургские специалисты начинают реставрацию Триумфальной арки Пальмиры

Петербургские специалисты приступают к реставрации Триумфальной арки Пальмиры в Сирии, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-22T12:24

2022-03-22T12:24

2022-03-23T08:25

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пальмира

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Петербургские специалисты приступают к реставрации Триумфальной арки Пальмиры в Сирии, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.Проект реализуется под эгидой Русского географического сообщества с участием Минобороны РФ.В конце 2021 года в Сирии работала экспедиция, в составе которой были археологи, реставраторы, геологи, конструкторы, составлявшие план предстоящих работ.По словам руководителя Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН (ЦСА ИИМК РАН) Натальи Соловьевой, специалисты определились, с чего следует начинать, какая техника необходима на площадке. В реализации проекта примут участие российские эксперты и их сирийские коллеги, научные и общественные организации.Отмечается, что на первом этапе археологи проведут опись сохранившейся части исторического памятника с помощью сканирования и фотографии. Геологи определят, из какого материала выполнена постройка, поскольку при реставрации предпочтительно использовать оригинальные составляющие.Предполагается, что восстановление Триумфальной арки Пальмиры займет около трех лет.ИИМК РАН уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым опытом стало создание 3D-модели всей территории древней Пальмиры и разработка геоинформационной системы — ГИС "Пальмира". В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике вплоть до разрушений, которым он подвергся.Ранее сообщалось, что в августе 2020 года Институт истории материальной культуры РАН передал в дар департаменту музеев и древностей Сирии доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры. Российские ученые выезжали в Пальмиру в 2016 году и дополнительно в 2019 году.В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была очищена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Террористы успели уничтожить ключевые древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры пострадали Тетрапилон и театр.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211125/palmira-1760767038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сирия, пальмира, россия, юнеско, российская академия наук