12:24 22.03.2022 (обновлено: 08:25 23.03.2022)
Петербургские специалисты начинают реставрацию Триумфальной арки Пальмиры
Петербургские эксперты восстановят Триумфальную арку Пальмиры в Сирии за три года
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенная Триумфальная арка в исторической части Пальмиры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Петербургские специалисты приступают к реставрации Триумфальной арки Пальмиры в Сирии, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
"Коллектив специалистов, объединенных Центром спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, приступает к реставрации разрушенной террористами Триумфальной арки Пальмиры в Сирии", — говорится в релизе.
Проект реализуется под эгидой Русского географического сообщества с участием Минобороны РФ.
В конце 2021 года в Сирии работала экспедиция, в составе которой были археологи, реставраторы, геологи, конструкторы, составлявшие план предстоящих работ.
По словам руководителя Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН (ЦСА ИИМК РАН) Натальи Соловьевой, специалисты определились, с чего следует начинать, какая техника необходима на площадке. В реализации проекта примут участие российские эксперты и их сирийские коллеги, научные и общественные организации.
Отмечается, что на первом этапе археологи проведут опись сохранившейся части исторического памятника с помощью сканирования и фотографии. Геологи определят, из какого материала выполнена постройка, поскольку при реставрации предпочтительно использовать оригинальные составляющие.
Предполагается, что восстановление Триумфальной арки Пальмиры займет около трех лет.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии
"Петербургские ученые, историки, археологи, реставраторы имеют большой опыт сохранения и восстановления памятников древности. Специалисты Института истории материальной культуры РАН уже провели большой объем работ по изучению и восстановлению памятников Сирии. Эта работа продолжается. Восстановление Триумфальной арки – это вклад нашей Северной Пальмиры в возрождение сирийской Пальмиры", – говорит губернатор Петербурга Александр Беглов.
ИИМК РАН уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым опытом стало создание 3D-модели всей территории древней Пальмиры и разработка геоинформационной системы — ГИС "Пальмира". В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике вплоть до разрушений, которым он подвергся.
Ранее сообщалось, что в августе 2020 года Институт истории материальной культуры РАН передал в дар департаменту музеев и древностей Сирии доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры. Российские ученые выезжали в Пальмиру в 2016 году и дополнительно в 2019 году.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии
В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была очищена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы.
Террористы успели уничтожить ключевые древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры пострадали Тетрапилон и театр.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
25 ноября 2021, 18:20КультураРеставраторы Эрмитажа восстановили три рельефа из Пальмиры