Рейтинг@Mail.ru
Петербургские специалисты начинают реставрацию Триумфальной арки Пальмиры - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220322/palmira-1779411228.html
Петербургские специалисты начинают реставрацию Триумфальной арки Пальмиры
Петербургские специалисты начинают реставрацию Триумфальной арки Пальмиры - РИА Новости, 23.03.2022
Петербургские специалисты начинают реставрацию Триумфальной арки Пальмиры
Петербургские специалисты приступают к реставрации Триумфальной арки Пальмиры в Сирии, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T12:24
2022-03-23T08:25
культура
новости культуры
сирия
пальмира
россия
юнеско
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144192/36/1441923611_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_944d55fe2efa75133737408b4348bb70.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Петербургские специалисты приступают к реставрации Триумфальной арки Пальмиры в Сирии, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.Проект реализуется под эгидой Русского географического сообщества с участием Минобороны РФ.В конце 2021 года в Сирии работала экспедиция, в составе которой были археологи, реставраторы, геологи, конструкторы, составлявшие план предстоящих работ.По словам руководителя Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН (ЦСА ИИМК РАН) Натальи Соловьевой, специалисты определились, с чего следует начинать, какая техника необходима на площадке. В реализации проекта примут участие российские эксперты и их сирийские коллеги, научные и общественные организации.Отмечается, что на первом этапе археологи проведут опись сохранившейся части исторического памятника с помощью сканирования и фотографии. Геологи определят, из какого материала выполнена постройка, поскольку при реставрации предпочтительно использовать оригинальные составляющие.Предполагается, что восстановление Триумфальной арки Пальмиры займет около трех лет.ИИМК РАН уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым опытом стало создание 3D-модели всей территории древней Пальмиры и разработка геоинформационной системы — ГИС "Пальмира". В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике вплоть до разрушений, которым он подвергся.Ранее сообщалось, что в августе 2020 года Институт истории материальной культуры РАН передал в дар департаменту музеев и древностей Сирии доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры. Российские ученые выезжали в Пальмиру в 2016 году и дополнительно в 2019 году.В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была очищена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Террористы успели уничтожить ключевые древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры пострадали Тетрапилон и театр.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211125/palmira-1760767038.html
сирия
пальмира
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144192/36/1441923611_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_653b2e22843b2fc50794e051bfabac73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, сирия, пальмира, россия, юнеско, российская академия наук
12:24 22.03.2022 (обновлено: 08:25 23.03.2022)
 
Петербургские специалисты начинают реставрацию Триумфальной арки Пальмиры

Петербургские эксперты восстановят Триумфальную арку Пальмиры в Сирии за три года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенная Триумфальная арка в исторической части Пальмиры
Разрушенная Триумфальная арка в исторической части Пальмиры - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Петербургские специалисты приступают к реставрации Триумфальной арки Пальмиры в Сирии, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Коллектив специалистов, объединенных Центром спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, приступает к реставрации разрушенной террористами Триумфальной арки Пальмиры в Сирии", — говорится в релизе.

Проект реализуется под эгидой Русского географического сообщества с участием Минобороны РФ.
В конце 2021 года в Сирии работала экспедиция, в составе которой были археологи, реставраторы, геологи, конструкторы, составлявшие план предстоящих работ.
По словам руководителя Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН (ЦСА ИИМК РАН) Натальи Соловьевой, специалисты определились, с чего следует начинать, какая техника необходима на площадке. В реализации проекта примут участие российские эксперты и их сирийские коллеги, научные и общественные организации.
Отмечается, что на первом этапе археологи проведут опись сохранившейся части исторического памятника с помощью сканирования и фотографии. Геологи определят, из какого материала выполнена постройка, поскольку при реставрации предпочтительно использовать оригинальные составляющие.
Предполагается, что восстановление Триумфальной арки Пальмиры займет около трех лет.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии
"Петербургские ученые, историки, археологи, реставраторы имеют большой опыт сохранения и восстановления памятников древности. Специалисты Института истории материальной культуры РАН уже провели большой объем работ по изучению и восстановлению памятников Сирии. Эта работа продолжается. Восстановление Триумфальной арки – это вклад нашей Северной Пальмиры в возрождение сирийской Пальмиры", – говорит губернатор Петербурга Александр Беглов.
ИИМК РАН уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым опытом стало создание 3D-модели всей территории древней Пальмиры и разработка геоинформационной системы — ГИС "Пальмира". В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике вплоть до разрушений, которым он подвергся.
Ранее сообщалось, что в августе 2020 года Институт истории материальной культуры РАН передал в дар департаменту музеев и древностей Сирии доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры. Российские ученые выезжали в Пальмиру в 2016 году и дополнительно в 2019 году.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии
В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была очищена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы.
Террористы успели уничтожить ключевые древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры пострадали Тетрапилон и театр.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 18:20Культура
Реставраторы Эрмитажа восстановили три рельефа из Пальмиры
 
КультураНовости культурыСирияПальмираРоссияЮНЕСКОРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала