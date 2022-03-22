https://ria.ru/20220322/otvet-1779370425.html

Японцы назвали ответ России на санкции "черной меткой"

Японцы назвали ответ России на санкции "черной меткой" - РИА Новости, 22.03.2022

Японцы назвали ответ России на санкции "черной меткой"

Японское агентство Kyodo опубликовало материал, посвященный решению России отказаться от диалога с Токио по мирному договору из-за санкций. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T04:27

2022-03-22T04:27

2022-03-22T04:27

в мире

россия

япония

нато

курильские острова

фумио кисида

украина

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Японское агентство Kyodo опубликовало материал, посвященный решению России отказаться от диалога с Токио по мирному договору из-за санкций.В понедельник российский МИД заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Тот факт, что Япония подверглась этому удару именно сейчас, следует признать серьезной угрозой, вызовом и "черной меткой"… Администрация Кисиды должна была проявлять аккуратность в обвинениях и действиях против России", - заявил пользователь hol."После войны у Японии с Россией были проблемы, но связи в области культуры, образования, науки и торговля развивались хорошо. Мы стабильно поддерживали доверительные отношения во многих областях. Сейчас, если японское правительство разорвет эти отношения, это будет плохо и для Украины, и для всего мирового сообщества. Это станет большой потерей для Японии", - предупредил mor."В нынешнем положении этого и следовало ожидать. Хотя Япония и не член НАТО, она неотступно следует за Западом и США в своей политике", - указал pfu."Жаль, что переговоры по японо-российскому мирному договору приостановлены. Япония не должна дальше ухудшать отношения с Россией. Нам следует быть осторожными. Россия уже не раз посылала нам сигналы", - отметил hio."Думаю, Японии не следует лишний раз раздражать Россию. Ведь мы вполне можем стать очередной российской целью. И отбиться нам будет нечем", - обеспокоился di3."Я думаю, что ситуация становится все напряженнее. Надо остановиться", - выразил мнение gra.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных экономических ограничениях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.Япония также ввела несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись десятков официальных лиц и компаний, а также экспорта сотен различных товаров. Кроме того, 16 марта премьер-министр Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220321/tokio-1779326675.html

https://ria.ru/20220322/kisida-1779368934.html

россия

япония

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в мире, россия, япония, нато, курильские острова, фумио кисида, украина