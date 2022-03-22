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Японцы назвали ответ России на санкции "черной меткой" - РИА Новости, 22.03.2022
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Японцы назвали ответ России на санкции "черной меткой"
Японцы назвали ответ России на санкции "черной меткой" - РИА Новости, 22.03.2022
Японцы назвали ответ России на санкции "черной меткой"
Японское агентство Kyodo опубликовало материал, посвященный решению России отказаться от диалога с Токио по мирному договору из-за санкций. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T04:27
2022-03-22T04:27
в мире
россия
япония
нато
курильские острова
фумио кисида
украина
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Японское агентство Kyodo опубликовало материал, посвященный решению России отказаться от диалога с Токио по мирному договору из-за санкций.В понедельник российский МИД заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Тот факт, что Япония подверглась этому удару именно сейчас, следует признать серьезной угрозой, вызовом и "черной меткой"… Администрация Кисиды должна была проявлять аккуратность в обвинениях и действиях против России", - заявил пользователь hol."После войны у Японии с Россией были проблемы, но связи в области культуры, образования, науки и торговля развивались хорошо. Мы стабильно поддерживали доверительные отношения во многих областях. Сейчас, если японское правительство разорвет эти отношения, это будет плохо и для Украины, и для всего мирового сообщества. Это станет большой потерей для Японии", - предупредил mor."В нынешнем положении этого и следовало ожидать. Хотя Япония и не член НАТО, она неотступно следует за Западом и США в своей политике", - указал pfu."Жаль, что переговоры по японо-российскому мирному договору приостановлены. Япония не должна дальше ухудшать отношения с Россией. Нам следует быть осторожными. Россия уже не раз посылала нам сигналы", - отметил hio."Думаю, Японии не следует лишний раз раздражать Россию. Ведь мы вполне можем стать очередной российской целью. И отбиться нам будет нечем", - обеспокоился di3."Я думаю, что ситуация становится все напряженнее. Надо остановиться", - выразил мнение gra.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных экономических ограничениях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.Япония также ввела несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись десятков официальных лиц и компаний, а также экспорта сотен различных товаров. Кроме того, 16 марта премьер-министр Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220321/tokio-1779326675.html
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в мире, россия, япония, нато, курильские острова, фумио кисида, украина
04:27 22.03.2022
 
Японцы назвали ответ России на санкции "черной меткой"

Читатели Kyodo призвали Токио действовать осторожнее после ответа России на санкции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Японское агентство Kyodo опубликовало материал, посвященный решению России отказаться от диалога с Токио по мирному договору из-за санкций.
В понедельник российский МИД заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Токийская телебашня - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 18:21
МИД заявил, что ответственность за ущерб отношениям лежит на Токио
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Тот факт, что Япония подверглась этому удару именно сейчас, следует признать серьезной угрозой, вызовом и "черной меткой"… Администрация Кисиды должна была проявлять аккуратность в обвинениях и действиях против России", - заявил пользователь hol.
"После войны у Японии с Россией были проблемы, но связи в области культуры, образования, науки и торговля развивались хорошо. Мы стабильно поддерживали доверительные отношения во многих областях. Сейчас, если японское правительство разорвет эти отношения, это будет плохо и для Украины, и для всего мирового сообщества. Это станет большой потерей для Японии", - предупредил mor.
"В нынешнем положении этого и следовало ожидать. Хотя Япония и не член НАТО, она неотступно следует за Западом и США в своей политике", - указал pfu.
"Жаль, что переговоры по японо-российскому мирному договору приостановлены. Япония не должна дальше ухудшать отношения с Россией. Нам следует быть осторожными. Россия уже не раз посылала нам сигналы", - отметил hio.
"Думаю, Японии не следует лишний раз раздражать Россию. Ведь мы вполне можем стать очередной российской целью. И отбиться нам будет нечем", - обеспокоился di3.
"Я думаю, что ситуация становится все напряженнее. Надо остановиться", - выразил мнение gra.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных экономических ограничениях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.
Япония также ввела несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись десятков официальных лиц и компаний, а также экспорта сотен различных товаров. Кроме того, 16 марта премьер-министр Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
03:30
Кисида прокомментировал отказ России от диалога с Токио по мирному договору
 
В миреРоссияЯпонияНАТОКурильские островаФумио КисидаУкраина
 
 
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