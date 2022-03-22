https://ria.ru/20220322/otkaz-1779373105.html

Кисида прокомментировал отказ Москвы от диалога с Токио по мирному договору

Кисида прокомментировал отказ Москвы от диалога с Токио по мирному договору - РИА Новости, 22.03.2022

Кисида прокомментировал отказ Москвы от диалога с Токио по мирному договору

Решение Москвы о выходе из диалога с Токио по мирному договору является "неприемлемо жестким", заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T06:30

2022-03-22T06:30

2022-03-22T06:30

в мире

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

россия

курильские острова

госдума рф

япония

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148276/51/1482765168_0:58:3180:1847_1920x0_80_0_0_53c04e480edc5d6d7fc9b11e5a8d5f82.jpg

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Решение Москвы о выходе из диалога с Токио по мирному договору является "неприемлемо жестким", заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида."Мы выражаем решительный протест (в связи с данным решением – ред.)", - сказал глава японского кабмина.Кисида заявил, что "позиция правительства Японии в отношении разрешения территориального вопроса и заключения после этого мирного договора не менялась"."Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с РФ сейчас невозможен", - добавил он.Ответ на санкцииРоссийский МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Японии отказывается от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, вся ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию лежит на официальном Токио.Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя ответные действия Москвы, подчеркнул, что Токио принес в жертву многолетний переговорный процесс о заключении договора, а также интересы своих граждан в угоду Вашингтону."Интересно, какую реакцию ожидали в Токио? По факту, Япония в угоду Вашингтону принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора, а также интересы своих же граждан, которые лишились возможности без виз посещать южные Курилы", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Мирный договор с ЯпониейОтношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.Специальная операция на УкраинеРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220316/yaponiya-1778448906.html

https://ria.ru/20220322/otvet-1779370425.html

https://ria.ru/20220308/spisok-1777112180.html

россия

курильские острова

япония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, леонид слуцкий (политик), владимир путин, россия, курильские острова, госдума рф, япония, украина