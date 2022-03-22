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Кисида прокомментировал отказ Москвы от диалога с Токио по мирному договору - РИА Новости, 22.03.2022
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Кисида прокомментировал отказ Москвы от диалога с Токио по мирному договору
Кисида прокомментировал отказ Москвы от диалога с Токио по мирному договору - РИА Новости, 22.03.2022
Кисида прокомментировал отказ Москвы от диалога с Токио по мирному договору
Решение Москвы о выходе из диалога с Токио по мирному договору является "неприемлемо жестким", заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T06:30
2022-03-22T06:30
в мире
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
россия
курильские острова
госдума рф
япония
украина
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Решение Москвы о выходе из диалога с Токио по мирному договору является "неприемлемо жестким", заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида."Мы выражаем решительный протест (в связи с данным решением – ред.)", - сказал глава японского кабмина.Кисида заявил, что "позиция правительства Японии в отношении разрешения территориального вопроса и заключения после этого мирного договора не менялась"."Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с РФ сейчас невозможен", - добавил он.Ответ на санкцииРоссийский МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Японии отказывается от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, вся ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию лежит на официальном Токио.Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя ответные действия Москвы, подчеркнул, что Токио принес в жертву многолетний переговорный процесс о заключении договора, а также интересы своих граждан в угоду Вашингтону."Интересно, какую реакцию ожидали в Токио? По факту, Япония в угоду Вашингтону принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора, а также интересы своих же граждан, которые лишились возможности без виз посещать южные Курилы", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Мирный договор с ЯпониейОтношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.Специальная операция на УкраинеРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220316/yaponiya-1778448906.html
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в мире, леонид слуцкий (политик), владимир путин, россия, курильские острова, госдума рф, япония, украина
06:30 22.03.2022
 
Кисида прокомментировал отказ Москвы от диалога с Токио по мирному договору

Премьер Японии Кисида выразил протест после отказа России от диалога по мирному договору

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фумио Кисида
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Решение Москвы о выходе из диалога с Токио по мирному договору является "неприемлемо жестким", заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Мы выражаем решительный протест (в связи с данным решением – ред.)", - сказал глава японского кабмина.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 14:30
Премьер Японии рассказал о трудностях из-за контрсанкций России
Кисида заявил, что "позиция правительства Японии в отношении разрешения территориального вопроса и заключения после этого мирного договора не менялась".
"Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с РФ сейчас невозможен", - добавил он.

Ответ на санкции

Российский МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Японии отказывается от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, вся ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию лежит на официальном Токио.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя ответные действия Москвы, подчеркнул, что Токио принес в жертву многолетний переговорный процесс о заключении договора, а также интересы своих граждан в угоду Вашингтону.
"Интересно, какую реакцию ожидали в Токио? По факту, Япония в угоду Вашингтону принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора, а также интересы своих же граждан, которые лишились возможности без виз посещать южные Курилы", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
04:27
Японцы назвали ответ России на санкции "черной меткой"

Мирный договор с Японией

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

Специальная операция на Украине

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 05:39
Япония заявила России протест после внесения в список недружественных стран
 
В миреЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинРоссияКурильские островаГосдума РФЯпонияУкраина
 
 
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