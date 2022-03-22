https://ria.ru/20220322/otchet-1779436577.html
Отчет правительства в Госдуме перенесли на 7 апреля
Отчет правительства в Госдуме перенесли на 7 апреля - РИА Новости, 22.03.2022
Отчет правительства в Госдуме перенесли на 7 апреля
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудили по телефону дату отчета правительства в ГД, решено ее перенести на 7 апреля,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:44
2022-03-22T13:44
2022-03-22T13:57
политика
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
правительство рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудили по телефону дату отчета правительства в ГД, решено ее перенести на 7 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков."Состоялся телефонный разговор председателя правительства Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Председатель нижней палаты парламента передал предложение депутатов перенести дату отчёта правительства на более ранний срок. Михаил Мишустин поддержал эту инициативу", - сказал Беляков.Ранее Володин высказал свое мнение о необходимости отчитаться о своей работе на заседании Госдумы. Правительство ежегодно отчитывается о своей работе в парламенте. "По итогам совместного обсуждения стороны определили новую дату ежегодного отчета правительства – 7 апреля", - добавил он.
https://ria.ru/20220126/lavrov-1769603223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, правительство рф
13:44 22.03.2022 (обновлено: 13:57 22.03.2022)
Отчет правительства в Госдуме перенесли на 7 апреля
Премьер Мишустин и спикер ГД Володин перенесли отчет правительства на 7 апреля