https://ria.ru/20220322/otchet-1779436577.html

Отчет правительства в Госдуме перенесли на 7 апреля

Отчет правительства в Госдуме перенесли на 7 апреля - РИА Новости, 22.03.2022

Отчет правительства в Госдуме перенесли на 7 апреля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудили по телефону дату отчета правительства в ГД, решено ее перенести на 7 апреля,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:44

2022-03-22T13:44

2022-03-22T13:57

политика

михаил мишустин

вячеслав володин

госдума рф

правительство рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудили по телефону дату отчета правительства в ГД, решено ее перенести на 7 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков."Состоялся телефонный разговор председателя правительства Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Председатель нижней палаты парламента передал предложение депутатов перенести дату отчёта правительства на более ранний срок. Михаил Мишустин поддержал эту инициативу", - сказал Беляков.Ранее Володин высказал свое мнение о необходимости отчитаться о своей работе на заседании Госдумы. Правительство ежегодно отчитывается о своей работе в парламенте. "По итогам совместного обсуждения стороны определили новую дату ежегодного отчета правительства – 7 апреля", - добавил он.

https://ria.ru/20220126/lavrov-1769603223.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, правительство рф