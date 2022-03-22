Песков переадресовал в Минобороны вопрос о потерях при операции на Украине
Пресс-секретарь Песков: называть потери при операции на Украине может только Минобороны
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Полномочия сообщать данные о числе погибших военных в ходе спецоперации на Украине имеет исключительно Минобороны РФ, это их прерогатива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По цифрам - с самого начала мы договаривались, что мы (администрация президента РФ – ред.) не располагаем информацией, не имеем полномочия в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, близка ли к реальным данным появлявшаяся на сайте издания "Комсомольская правда" цифра погибших на Украине российских военных.
Журналист "Комсомольской правды" Александр Гамов со своей стороны в ходе конференц-колла сообщил, что сайт издания был взломан, в результате чего была опубликована "ложная, фейковая информация".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщало российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".