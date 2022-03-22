https://ria.ru/20220322/oon-1779416715.html

Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН

Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН - РИА Новости, 22.03.2022

Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН

Россию нельзя лишить членства в Совете Безопасности ООН, заявил постпред при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:12

2022-03-22T12:12

2022-03-22T14:40

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василий небензя

совет безопасности оон

мария захарова

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россию нельзя лишить членства в Совете Безопасности ООН, заявил постпред при ООН Василий Небензя."В ответ на вопрос, "можно ли лишить" (членства в Совбезе. — Прим. ред.), я отвечу — нет. Это невозможно по Уставу ООН", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".После начала российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что призвал генсека организации Антониу Гутерреша отозвать право голоса России в Совбезе. Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Киев запустит процедуру "правового анализа" постоянного членства.Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, ранее назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов СБ. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.

https://ria.ru/20220318/oon-1778913034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, оон, россия, василий небензя, совет безопасности оон, мария захарова