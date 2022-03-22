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Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН - РИА Новости, 22.03.2022
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Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН
Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН - РИА Новости, 22.03.2022
Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН
Россию нельзя лишить членства в Совете Безопасности ООН, заявил постпред при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:12
2022-03-22T14:40
в мире
оон
россия
василий небензя
совет безопасности оон
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россию нельзя лишить членства в Совете Безопасности ООН, заявил постпред при ООН Василий Небензя."В ответ на вопрос, "можно ли лишить" (членства в Совбезе. — Прим. ред.), я отвечу — нет. Это невозможно по Уставу ООН", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".После начала российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что призвал генсека организации Антониу Гутерреша отозвать право голоса России в Совбезе. Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Киев запустит процедуру "правового анализа" постоянного членства.Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, ранее назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов СБ. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.
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в мире, оон, россия, василий небензя, совет безопасности оон, мария захарова
12:12 22.03.2022 (обновлено: 14:40 22.03.2022)
 
Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН

Постпред Небензя: Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россию нельзя лишить членства в Совете Безопасности ООН, заявил постпред при ООН Василий Небензя.
"В ответ на вопрос, "можно ли лишить" (членства в Совбезе. — Прим. ред.), я отвечу — нет. Это невозможно по Уставу ООН", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
После начала российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что призвал генсека организации Антониу Гутерреша отозвать право голоса России в Совбезе. Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Киев запустит процедуру "правового анализа" постоянного членства.
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, ранее назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов СБ. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".
На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.
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В миреООНРоссияВасилий НебензяСовет Безопасности ООНМария Захарова
 
 
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