12:12 22.03.2022 (обновлено: 14:40 22.03.2022)
Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН
Постпред Небензя: Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россию нельзя лишить членства в Совете Безопасности ООН, заявил постпред при ООН Василий Небензя.
"В ответ на вопрос, "можно ли лишить" (членства в Совбезе. — Прим. ред.), я отвечу — нет. Это невозможно по Уставу ООН", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
После начала российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что призвал генсека организации Антониу Гутерреша отозвать право голоса России в Совбезе. Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Киев запустит процедуру "правового анализа" постоянного членства.
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, ранее назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов СБ. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".
На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.