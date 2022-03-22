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В мире ликвидируют присутствие российских СМИ, заявил Небензя - РИА Новости, 22.03.2022
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В мире ликвидируют присутствие российских СМИ, заявил Небензя
В мире ликвидируют присутствие российских СМИ, заявил Небензя - РИА Новости, 22.03.2022
В мире ликвидируют присутствие российских СМИ, заявил Небензя
В мире идет страшная волна по ликвидации российского присутствия в СМИ, России "вырывают язык", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.03.2022
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в мире
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россия
украина
василий небензя
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В мире идет страшная волна по ликвидации российского присутствия в СМИ, России "вырывают язык", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Идет страшная волна по ликвидации российского присутствия в средствах массовой информации. Нас отрезают от каналов общения, нам запрещают высказывать нашу точку зрения, нам вырывают язык", - сказал Небензя в интервью телеканалу "Россия 24".
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в мире, оон, россия, украина, василий небензя
11:54 22.03.2022 (обновлено: 12:03 22.03.2022)
 
В мире ликвидируют присутствие российских СМИ, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: в мире идет волна по ликвидации присутствия российских СМИ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В мире идет страшная волна по ликвидации российского присутствия в СМИ, России "вырывают язык", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Идет страшная волна по ликвидации российского присутствия в средствах массовой информации. Нас отрезают от каналов общения, нам запрещают высказывать нашу точку зрения, нам вырывают язык", - сказал Небензя в интервью телеканалу "Россия 24".
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В миреООНРоссияУкраинаВасилий Небензя
 
 
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