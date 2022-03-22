https://ria.ru/20220322/oon-1779412909.html
В мире ликвидируют присутствие российских СМИ, заявил Небензя
В мире ликвидируют присутствие российских СМИ, заявил Небензя - РИА Новости, 22.03.2022
В мире ликвидируют присутствие российских СМИ, заявил Небензя
В мире идет страшная волна по ликвидации российского присутствия в СМИ, России "вырывают язык", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:54
2022-03-22T11:54
2022-03-22T12:03
в мире
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россия
украина
василий небензя
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В мире идет страшная волна по ликвидации российского присутствия в СМИ, России "вырывают язык", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Идет страшная волна по ликвидации российского присутствия в средствах массовой информации. Нас отрезают от каналов общения, нам запрещают высказывать нашу точку зрения, нам вырывают язык", - сказал Небензя в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20220322/pomosch-1779389662.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, россия, украина, василий небензя
11:54 22.03.2022 (обновлено: 12:03 22.03.2022)
В мире ликвидируют присутствие российских СМИ, заявил Небензя
Постпред при ООН Небензя: в мире идет волна по ликвидации присутствия российских СМИ