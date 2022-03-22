https://ria.ru/20220322/oon-1779412909.html

В мире ликвидируют присутствие российских СМИ, заявил Небензя

В мире ликвидируют присутствие российских СМИ, заявил Небензя - РИА Новости, 22.03.2022

В мире ликвидируют присутствие российских СМИ, заявил Небензя

В мире идет страшная волна по ликвидации российского присутствия в СМИ, России "вырывают язык", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:54

2022-03-22T11:54

2022-03-22T12:03

в мире

оон

россия

украина

василий небензя

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В мире идет страшная волна по ликвидации российского присутствия в СМИ, России "вырывают язык", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Идет страшная волна по ликвидации российского присутствия в средствах массовой информации. Нас отрезают от каналов общения, нам запрещают высказывать нашу точку зрения, нам вырывают язык", - сказал Небензя в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20220322/pomosch-1779389662.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, оон, россия, украина, василий небензя