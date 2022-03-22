https://ria.ru/20220322/ofshor-1779441587.html

Госдума разрешила регистрацию молодых компаний в "русских офшорах"

Госдума разрешила регистрацию молодых компаний в "русских офшорах" - РИА Новости, 22.03.2022

Госдума разрешила регистрацию молодых компаний в "русских офшорах"

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий возможность переезда в специальные административные районы РФ (САР) иностранных компаний,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:02

2022-03-22T14:02

2022-03-22T14:02

экономика

алексей сазанов

октябрьский

россия

калининградская область

министерство финансов рф (минфин россии)

сар

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий возможность переезда в специальные административные районы РФ (САР) иностранных компаний, зарегистрированных до 1 марта 2022 года, и регистрации в них международных личных фондов граждан.Документ направлен на защиту российского бизнеса и его активов в условиях санкционного давления. В этих целях предлагается упростить переезд в САР компаний под санкциями. В частности, предоставляется возможность переезда в них более молодого бизнеса, который создан до 1 марта 2022 года. Сейчас это могут сделать компании, созданные до 1 января 2018 года.Также для защиты активов попавших под санкции компаний и физлиц закон разрешает регистрацию в САР личных прижизненных и наследственных фондов со статусом международных фондов. Эти изменения позволят передавать в такие фонды активы в целях снижения признаков корпоративного контроля и вывода компаний из-под санкций. При этом стоимость активов личного фонда при его создании в САР в порядке редомициляции или инкорпорации должна быть не менее 5 миллиардов рублей.Помимо этого, исключается необходимость подтверждения деятельности на территории нескольких государств. Также срок, в течение которого иностранными компаниями должны быть осуществлены инвестиции, увеличивается с шести месяцев до одного года, а срок предоставления подтверждающих их осуществление документов - с 10 до 30 рабочих дней.Закон продляет на 10 лет (до 1 января 2039 года) возможности применения норм иностранного корпоративного права для международных компаний. И до двух лет увеличивается срок по исключению переехавшей в САР международной компании из иностранного реестра юрлиц (сейчас общий срок – шесть месяцев) и срок до проведения первой ревизии для участников САР (сейчас – один год). До конца 2022 года законом вводятся послабления к комплекту документов для переезда в САР.В связи с введением ограничительных мер в отношении РФ, российских юрлиц и граждан, правительству РФ в 2022 году предоставляется право устанавливать особенности выполнения требований, касающихся подачи заявки на осуществление деятельности в качестве участника САР, а также представления иностранным юрлицом документов при госрегистрации международной компании в порядке редомициляции. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). В САРах уже 60 резидентов, в том числе 55 на острове Октябрьский и пять на острове Русский, при этом Минфин ожидает как минимум удвоения их количества, пояснял ранее замглавы министерства Алексей Сазанов.

https://ria.ru/20220322/biznes-1779440326.html

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октябрьский

россия

калининградская область

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Варвара Скокшина

экономика, алексей сазанов, октябрьский, россия, калининградская область, министерство финансов рф (минфин россии), сар