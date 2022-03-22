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Шесть жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских военных - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/obstrely-1779537406.html
Шесть жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских военных
Шесть жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских военных - РИА Новости, 22.03.2022
Шесть жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских военных
Шесть мирных жителей в части Мариуполя, освобожденной Народной милицией Донецкой народной республики, получили ранения в результате обстрелов со стороны... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T22:25
2022-03-22T22:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
сцкк
мариуполь
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Шесть мирных жителей в части Мариуполя, освобожденной Народной милицией Донецкой народной республики, получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении шести мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) освобожденной ранее НМ ДНР части н.п. Мариуполь", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/evakuatsiya-1779534307.html
https://ria.ru/20220322/ranenye-1779510049.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, мариуполь, вооруженные силы украины, украина
22:25 22.03.2022 (обновлено: 22:27 22.03.2022)
 
Шесть жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских военных

Представительство ДНР в СЦКК: В Мариуполе при обстрелах ВСУ пострадали шесть жителей

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкЖители покидают Мариуполь
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Жители покидают Мариуполь. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Шесть мирных жителей в части Мариуполя, освобожденной Народной милицией Донецкой народной республики, получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении шести мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) освобожденной ранее НМ ДНР части н.п. Мариуполь", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 22:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия Киева
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 18:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мариуполе из-за обстрела со стороны ВСУ ранены двое мирных жителей
 
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