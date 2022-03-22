https://ria.ru/20220322/obstrely-1779537406.html

Шесть жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских военных

Шесть жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских военных - РИА Новости, 22.03.2022

Шесть жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских военных

Шесть мирных жителей в части Мариуполя, освобожденной Народной милицией Донецкой народной республики, получили ранения в результате обстрелов со стороны... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T22:25

2022-03-22T22:25

2022-03-22T22:27

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Шесть мирных жителей в части Мариуполя, освобожденной Народной милицией Донецкой народной республики, получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении шести мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) освобожденной ранее НМ ДНР части н.п. Мариуполь", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/evakuatsiya-1779534307.html

https://ria.ru/20220322/ranenye-1779510049.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, мариуполь, вооруженные силы украины, украина