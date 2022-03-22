https://ria.ru/20220322/obstrel-1779531050.html

ВСУ обстреляли парк, стадион и парковую зону школы в Донецке

ВСУ обстреляли парк, стадион и парковую зону школы в Донецке - РИА Новости, 22.03.2022

ВСУ обстреляли парк, стадион и парковую зону школы в Донецке

Украинские войска подвергли артиллерийскому обстрелу парк, территорию стадиона "Донбасс-Арена" и парковую зону школы в Донецке, сообщило во вторник... РИА Новости, 22.03.2022

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2022-03-22T21:22

2022-03-22T23:49

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска подвергли артиллерийскому обстрелу парк, территорию стадиона "Донбасс-Арена" и парковую зону школы в Донецке, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР противник снова подверг обстрелу центр Донецка. Под огнем артиллерии оказался парк им. Ленинского комсомола, территория стадиона "Донбасс-Арена", а также парковая зона школы № 54 города Донецка", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что более детальные сведения о последствиях обстрела будут получены с наступлением светлого времени суток.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/donetsk-1779513856.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Последствия обстрела центра Донецка Последствия обстрела центра Донецка. Ранее 22 марта украинские войска подвергли артиллерийскому обстрелу парк, территорию стадиона "Донбасс-Арена" и парковую зону школы в Донецке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 2022-03-22T21:22 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, вооруженные силы украины, украина