https://ria.ru/20220322/obstrel-1779505186.html

ВСУ снова обстреляли Первомайск

ВСУ снова обстреляли Первомайск - РИА Новости, 22.03.2022

ВСУ снова обстреляли Первомайск

Украинские войска в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:10

2022-03-22T18:10

2022-03-22T18:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

сцкк

первомайск

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 17.00, по Первомайску было выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра.Ранее во вторник в ЛНР зафиксировали два обстрела населенного пункта с применением в общей сложности 10 крупнокалиберных снарядов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/donbass-1779502995.html

луганская народная республика

первомайск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, сцкк, первомайск