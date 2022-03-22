https://ria.ru/20220322/obstrel-1779505186.html
ВСУ снова обстреляли Первомайск
ВСУ снова обстреляли Первомайск - РИА Новости, 22.03.2022
ВСУ снова обстреляли Первомайск
Украинские войска в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:10
2022-03-22T18:10
2022-03-22T18:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
сцкк
первомайск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/53/1521015369_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_8c3579c2ecc44ca4ce508791871d5598.jpg
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 17.00, по Первомайску было выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра.Ранее во вторник в ЛНР зафиксировали два обстрела населенного пункта с применением в общей сложности 10 крупнокалиберных снарядов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/donbass-1779502995.html
луганская народная республика
первомайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/53/1521015369_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_5d0de84f449c4c2af1b283f952677bba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сцкк, первомайск
18:10 22.03.2022 (обновлено: 18:18 22.03.2022)
ВСУ снова обстреляли Первомайск
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Первомайску 15 снарядов калибром 122 мм